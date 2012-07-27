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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 21:37 BJT

〔欧洲政经〕梅克尔与奥朗德誓言将尽一切所能来扞卫欧元

路透柏林7月27日电---德国总理梅克尔与奥朗德称:

* 欧元区各国政府与机构必须各司其职

* 必须尽快落实上次欧盟峰会的关键决策

* 坚决尽一切所能来扞卫欧元.(完)

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