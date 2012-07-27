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市场报道 | 2012年 7月 27日 星期五 21:44 BJT

〔美国股市〕开高,之前公布的第二季GDP数据符合预期

路透纽约7月27日电---美国股市周五开高,之前公布的数据显示美国经济增长符合预期,尽管第二季增长有所放缓,但没有担忧的那么严重.

道琼工业指数.DJI盘初上涨25.99点,或0.20%,至12,913.92点,标准普尔500指数.SPX上涨5.14点,或0.38%,至1,365.16点,Nasdaq指数.IXIC上涨14.30点,或0.49%,至2,907.55点.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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