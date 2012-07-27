〔美国股市〕开高,之前公布的第二季GDP数据符合预期

修正-欧洲经济：欧盟执委会周三将就债务上升对意大利发出警告

路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。