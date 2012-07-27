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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 22:05 BJT

〔美国经济〕白宫称促进就业还需经济以更快速度成长

路透华盛顿7月27日电---美国白宫周五表示,稍早发布的美国第二季国内生产总值(GDP)数据表明经济正朝"正确方向"前进,但经济还需更快地增长,才能促进就业.(完)

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