〔表格〕汤森路透/密西根大学美国7月消费者信心指数终值为72.3

美国个股：福特汽车俄罗斯销售渐入佳境，豪赌甜头浮现
路透莫斯科2月20日 - 福特汽车在俄罗斯历经艰困的三年之后，已然成为首家出现销售增长的大型外籍汽车制造商，这可能意味着当年竞争对手纷纷黯然退出俄罗斯市场之际，福特加倍下注的豪赌决定眼光正确。
路透7月27日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:
* 汤森路透/密西根大学美国7月消费者信心指数终值为72.3(路透调查预估为72.0),初值为72.0
* 汤森路透/美国密西根大学7月消费者现况指数终值为82.7(预估为83.0),初值为83.2
* 汤森路透/美国密西根大学7月消费者预期指数终值为65.6(预估为64.8),初值为64.8
* 汤森路透/密西根大学美国7月消费者信心指数、消费者预期指数与12个月经济展望指数为去年12月以来最低
以下为详细数据:
7月终值 7月初值 6月 5月 4月 3月 2月
信心指数 72.3 72.0 73.2 79.3 76.4 76.2 75.3
现况指数 82.7 83.2 81.5 87.2 82.9 86.0 83.0
预期指数 65.6 64.8 67.8 74.3 72.3 69.8 70.3
一年通胀预期 3.0 2.8 3.1 3.0 3.2 3.9 3.3
五年通胀预期 2.7 2.8 2.8 2.7 2.9 3.0 2.9 (完)
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--编译 王洋;审校 李军
路透莫斯科2月20日 - 福特汽车在俄罗斯历经艰困的三年之后，已然成为首家出现销售增长的大型外籍汽车制造商，这可能意味着当年竞争对手纷纷黯然退出俄罗斯市场之际，福特加倍下注的豪赌决定眼光正确。
路透北京2月20日 - 中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================