〔表格〕汤森路透/密西根大学美国7月消费者信心指数终值为72.3

路透7月27日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国7月消费者信心指数终值为72.3(路透调查预估为72.0),初值为72.0

* 汤森路透/美国密西根大学7月消费者现况指数终值为82.7(预估为83.0),初值为83.2

* 汤森路透/美国密西根大学7月消费者预期指数终值为65.6(预估为64.8),初值为64.8

* 汤森路透/密西根大学美国7月消费者信心指数、消费者预期指数与12个月经济展望指数为去年12月以来最低

以下为详细数据:

7月终值 7月初值 6月 5月 4月 3月 2月

信心指数 72.3 72.0 73.2 79.3 76.4 76.2 75.3

现况指数 82.7 83.2 81.5 87.2 82.9 86.0 83.0

预期指数 65.6 64.8 67.8 74.3 72.3 69.8 70.3

一年通胀预期 3.0 2.8 3.1 3.0 3.2 3.9 3.3

五年通胀预期 2.7 2.8 2.8 2.7 2.9 3.0 2.9 (完)

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