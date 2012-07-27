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市场报道 | 2012年 7月 27日 星期五 22:16 BJT

〔美国热股〕苹果决定收购指纹传感器芯片生产企业AuthenTec,前者下跌

路透7月27日电---美国消费电子公司苹果(AAPL.O)决定以每股8美元的价格收购指纹传感器芯片(晶片)生产企业AuthenTec Inc AUTH.O,交易价值约3.56亿美元.

在周五早盘交易中,苹果股价下跌0.30%,至573.16美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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