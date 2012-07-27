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市场报道 | 2012年 7月 27日 星期五 22:25 BJT

〔美国热股〕Facebook营收增速大幅放缓,早盘股价暴跌逾15%

路透7月27日电---Facebook(FB.O)公布营收增速大幅放缓,并且没有发布业绩展望,使投资者继续担心它促进广告业务增长的能力,令股价大跌至纪录低点.[ID:nSB1690758]

在周五早盘交易中,该公司股价暴跌15.21%,至22.78美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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