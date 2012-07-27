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市场报道 | 2012年 7月 27日 星期五 22:28 BJT

〔美国热股〕星巴克下调本财季财测,早盘股价大跌逾11%

路透7月27日电---世界最大的咖啡连锁店--星巴克(Starbucks)(SBUX.O)下调本财季财测,指因全球经济疲弱且近期美国市场来客量放缓.美国市场占该公司营收和获利的比重最大.[ID:nSB1691142]

在周五早盘交易中,该公司股价大跌11.55%,至46.36美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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