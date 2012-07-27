版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 27日 星期五 22:30 BJT

〔美国热股〕亚马逊预计本季可能录得亏损,但早盘股价劲扬逾6%

路透7月27日电---世界最大的网络零售商亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)周四预计,本季可能录得亏损,因仓库、技术和数码内容的支出庞大.[ID:nSB1690910]

但在周五早盘交易中,该公司股价劲扬6.17%,至233.33美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐