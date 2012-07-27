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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 23:46 BJT

〔西班牙经济〕IMF对西班牙应对危机的行动大加赞赏,但警告欧盟需采取行动

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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