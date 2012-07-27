〔意大利金融〕市场监管机构延长金融股卖空限制至9月14日

中国能源：今年消费总量控制在约44亿吨标准煤，非化石能源比重提至14.3%--能源局
路透北京2月20日 - 中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
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路透北京2月20日 - 中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *200 5年 *3.0293% 续发附息国债 *2/16 *2/20 财政部 200 30年 *3.77% 新发附息国债 2/20 2/22 财政部 *100 91天 *2.5555% 贴现国债 *2/20 *2/22 财政部 *200 3年 周三招标 续发附息国债 *2/23 *2/27 财