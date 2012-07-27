〔表格〕美国白宫发布最新经济预估

中国能源：今年消费总量控制在约44亿吨标准煤，非化石能源比重提至14.3%--能源局
路透北京2月20日 - 中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透7月27日电---以下是周五发布的奥巴马政府中期预算评估报告中对美国经济的预估.
(年份为历年; GDP, GDP物价指数和CPI是按年百份比变动;就业和利率预估为平均年率)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
实质国内生产总值(GDP) 1.7 2.3 2.7 3.5 4.1 4.0 3.8
GDP平减指数 2.1 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9
消费者物价指数(CPI) 3.1 2.1 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2
失业率 8.9 8.0 7.7 7.3 6.7 6.2 5.7
三个月国库券利率 0.1 0.1 0.2 1.1 2.3 3.3 3.6
10年期美国公债收益率 2.8 2.0 2.7 3.5 4.1 4.5 4.9
路透北京2月20日 - 中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *200 5年 *3.0293% 续发附息国债 *2/16 *2/20 财政部 200 30年 *3.77% 新发附息国债 2/20 2/22 财政部 *100 91天 *2.5555% 贴现国债 *2/20 *2/22 财政部 *200 3年 周三招标 续发附息国债 *2/23 *2/27 财