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货币新闻 | 2012年 7月 28日 星期六 02:17 BJT

〔表格〕美国白宫发布最新经济预估

路透7月27日电---以下是周五发布的奥巴马政府中期预算评估报告中对美国经济的预估.

(年份为历年; GDP, GDP物价指数和CPI是按年百份比变动;就业和利率预估为平均年率)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

实质国内生产总值(GDP) 1.7 2.3 2.7 3.5 4.1 4.0 3.8

GDP平减指数 2.1 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9

消费者物价指数(CPI) 3.1 2.1 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2

失业率 8.9 8.0 7.7 7.3 6.7 6.2 5.7

三个月国库券利率 0.1 0.1 0.2 1.1 2.3 3.3 3.6

10年期美国公债收益率 2.8 2.0 2.7 3.5 4.1 4.5 4.9

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