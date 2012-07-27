〔纽约期市〕罗布斯塔咖啡触及两个月高位,可可期货跟随商品市场走高

修正-欧洲经济：欧盟执委会周三将就债务上升对意大利发出警告
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
路透纽约/伦敦7月27日电---罗布斯塔咖啡期货周五跳升至两个月高位,延续之前的涨势,因交易所认证库存减少,且来自最大出产国越南的供应稀少.可可期货也跟随商品市场总体涨势上扬,受助于美元稍早走软.
阿拉比卡咖啡期货转升为跌,市场走势震荡,受累于少量的获利了结卖盘.期糖小幅收高,呈盘整走势,原糖期货昨日重挫.
欧元兑美元基本持稳,稍早攀升至三周高位,因德国总理梅克尔和法国总统奥朗德发表联合声明称,将尽全力保卫欧元区.
伦敦罗布斯塔咖啡期货连续第二日跳升,指标9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收涨37美元,或1.7%,收报每吨2,246美元,盘中触及两个月高位2,260美元,为次月合约自5月29日以来的最高.
交易所数据显示,NYSE Liffe认证的罗布斯塔咖啡库存在截至7月23日的两周内减少4.9%.
ICE阿拉比卡咖啡期货转升为跌,稍早受商品市场涨势支撑,但稍后因获利回吐削减涨幅,巴西天气转干有助于咖啡豆收割的推进.
9月阿拉比卡咖啡期货KCU2跌0.35美分,或0.2%,收报每磅1.7370美元,略低于100日移动均线切入位1.7708美元.
期糖在平盘上下游走,盘中走势震荡,指标合约一度跌至200日均线之下,后呈盘整走势.
洲际交易所(ICE)-10月原糖期货SBc1小涨0.02美分,收报每磅22.52美分.
伦敦Liffe-10月白糖期货LSUc1收跌1.30美元,或0.2%,报每吨614.20美元.
可可期货再度上扬,ICE市场在昨日大涨后进行盘整.ICE-9月可可期货CCU2收高14美元,或0.6%,收报每吨2,330美元,稍早一度升穿200日移动均线切入位2,386美元,为7月5日来首次.
伦敦9月可可期货LCCU2收涨16英镑,或1%,报每吨1,583英镑.(完)
--编译 母红;审校 李军
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