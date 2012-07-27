〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,因美国乾旱造成的损害加重

修正-欧洲经济：欧盟执委会周三将就债务上升对意大利发出警告
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
路透7月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨,美国玉米生长状况继续恶化,逾50年来最严重的乾旱影响美国玉米产量前景.
Informa Economics将2012年玉米单产预估从之前的每英亩142.5蒲式耳调降至134.0蒲式耳,并将大豆单产预估从之前的每英亩40.0蒲式耳调降至38.5蒲式耳.
一位农业气象学家周五表示,美国中西部北部和东部未来10天气温将有所下降,且将出现阵雨,将使这些地区的农作物受益,但西南部的干热天气将继续影响作物生长.
今天,中西部东部将出现更多降雨,西北部明后两天将有阵雨,MDA EarthSat Weather的气象学家Don Keeney表示.
台湾饲料生产商购买60,000吨巴西玉米,成本加运费价为每吨340美元,较亚洲6月的卖价高出至少20%.
9月玉米合约高于所有移动均线切入位,九日相对强弱指标为70.
9月玉米合约CU2收高17-1/4美分,结算价报7.98-1/2美元.(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
民调显示，德国中左派社会民主党支持率已经超过梅克尔所在的基督教民主党，为2006年以来首次。法国左翼候选人称将联合起来派出单一候选人参加大选，此事或提高法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的胜算。
路透台北2月20日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周一早盘走扬；交易员表示，因20年券殖利率续处于1.79-1.80%较高水准，市场预期10年券殖利率有往上修正压力，加上周三将标债而退出观望，带动殖利率走高。