〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,因美国乾旱造成的损害加重

路透7月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨,美国玉米生长状况继续恶化,逾50年来最严重的乾旱影响美国玉米产量前景.

Informa Economics将2012年玉米单产预估从之前的每英亩142.5蒲式耳调降至134.0蒲式耳,并将大豆单产预估从之前的每英亩40.0蒲式耳调降至38.5蒲式耳.

一位农业气象学家周五表示,美国中西部北部和东部未来10天气温将有所下降,且将出现阵雨,将使这些地区的农作物受益,但西南部的干热天气将继续影响作物生长.

今天,中西部东部将出现更多降雨,西北部明后两天将有阵雨,MDA EarthSat Weather的气象学家Don Keeney表示.

台湾饲料生产商购买60,000吨巴西玉米,成本加运费价为每吨340美元,较亚洲6月的卖价高出至少20%.

9月玉米合约高于所有移动均线切入位,九日相对强弱指标为70.

9月玉米合约CU2收高17-1/4美分,结算价报7.98-1/2美元.(完)

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