〔国际油市〕油价连续第四日上涨,因预计美联储将出台更多刺激措施

中国能源：今年消费总量控制在约44亿吨标准煤，非化石能源比重提至14.3%--能源局
路透北京2月20日 - 中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
* 美国第二季GDP环比年率初值为增长1.5%,较第一季放缓
* 美国7月消费者信心指数降至年内低点
路透纽约7月27日电---油价周五连续第四个交易日上涨,因市场预计美联储将拿出更多刺激措施,此前数据显示第二季美国经济放缓,一如预期.
美元计价的原油期货盘中走势震荡,因受欧洲领导人讲话影响,欧元和美元指数.DXY亦走势波动.
德国总理梅克尔与法国总统奥朗德表示,决心尽一切所能来扞卫欧元.[ID:nSB1692962]欧元因而走强.
欧元触及日高后削减涨幅,此前有报导称,欧洲央行总裁德拉吉希望授予欧洲援助基金银行业务牌照,并将会晤德国央行总裁魏德曼.
"金融市场看到风险偏好温和上升的良好信号,因人们对欧元区很快将发生灾难的忧虑消退,而且预计美联储将推出新一轮刺激措施,"德国商业银行驻法兰克福油市分析师Carsten Fritsch称.
9月布兰特原油期货LCOc1涨1.21美元,结算价报每桶106.47美元,本周累计跌0.36美元,此前四周为连续上涨.
美国9月原油期货CLc1涨0.74美元,结算价报每桶90.13美元,本周累计跌1.43%,此前两周为连续上涨.
布兰特和美国原油期货第二季均创下两位数跌幅,但下周有望录得不错的月度涨幅.
布兰特原油期货成交量较30日均值低33%,美国原油期货成交量较30日均值低29%.
汤森路透/密西根大学美国7月消费者信心指数终值为72.3(路透调查预估为72.0),初值为72.0.[ID:nSB1693108]7月终值降至年内最低水准,此后油价守住升幅.
美国经济增长迟滞令一些分析师和市场人士预计,美联储将拿出更多经济刺激措施,此举可能将打压美元.
美国商务部周五公布,第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长1.5%(预估为增长1.5%),第一季为增长2.0%.[ID:nSB1692872]第二季经济增长放缓一如预期,为美联储增加刺激措施保留了可能性.
"第二季经济增长1.5%可能更难使美联储再次放宽政策,但至少没有排除这种可能性,"纽约Again Capital LLC合伙人John Kilduff称.
"放宽政策的前景将有利于原油,其他商品和股市,"他补充说.
汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB涨0.73%.
叙利亚局势动荡,以及西方大国与伊朗就伊朗核计划的紧张局势持续增加油市的不确定性.
伊朗紧张局势及各大央行将持续印钞的预期,使分析师在路透月度调查中预计,2013年布兰特和美国原油期货均价将上涨.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
9月原油 90.13 0.74 0.8% 89.13 90.45 199,127 233,400
10月原油 90.42 0.75 0.8% 89.41 90.73 41,240 35,528
8月RBOB汽油 2.8878 0.0740 2.6% 2.8145 2.8905 15,571 27,093
9月RBOB汽油 2.7967 0.0597 2.2% 2.7329 2.8000 50,725 59,443
8月取暖油 2.8895 0.0210 0.7% 2.8635 2.8942 12,749 24,976
9月取暖油 2.8905 0.0211 0.7% 2.8650 2.8950 44,181 60,358
ICE合约
9月布兰特 106.47 1.21 1.1% 105.02 106.60 179,814 218,010
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 395,111 378,604 549,988 1,395,059 -5,793
汽油 111,702 131,532 141,558 262,480 -4,963
取暖油 107,273 145,061 140,691 302,745 -1,588(完)
--编译 于春红;审校 母红
路透北京2月20日 - 中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *200 5年 *3.0293% 续发附息国债 *2/16 *2/20 财政部 200 30年 *3.77% 新发附息国债 2/20 2/22 财政部 *100 91天 *2.5555% 贴现国债 *2/20 *2/22 财政部 *200 3年 周三招标 续发附息国债 *2/23 *2/27 财