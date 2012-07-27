〔国际油市〕油价连续第四日上涨,因预计美联储将出台更多刺激措施

* 美国第二季GDP环比年率初值为增长1.5%,较第一季放缓

* 美国7月消费者信心指数降至年内低点

路透纽约7月27日电---油价周五连续第四个交易日上涨,因市场预计美联储将拿出更多刺激措施,此前数据显示第二季美国经济放缓,一如预期.

美元计价的原油期货盘中走势震荡,因受欧洲领导人讲话影响,欧元和美元指数.DXY亦走势波动.

德国总理梅克尔与法国总统奥朗德表示,决心尽一切所能来扞卫欧元.[ID:nSB1692962]欧元因而走强.

欧元触及日高后削减涨幅,此前有报导称,欧洲央行总裁德拉吉希望授予欧洲援助基金银行业务牌照,并将会晤德国央行总裁魏德曼.

"金融市场看到风险偏好温和上升的良好信号,因人们对欧元区很快将发生灾难的忧虑消退,而且预计美联储将推出新一轮刺激措施,"德国商业银行驻法兰克福油市分析师Carsten Fritsch称.

9月布兰特原油期货LCOc1涨1.21美元,结算价报每桶106.47美元,本周累计跌0.36美元,此前四周为连续上涨.

美国9月原油期货CLc1涨0.74美元,结算价报每桶90.13美元,本周累计跌1.43%,此前两周为连续上涨.

布兰特和美国原油期货第二季均创下两位数跌幅,但下周有望录得不错的月度涨幅.

布兰特原油期货成交量较30日均值低33%,美国原油期货成交量较30日均值低29%.

汤森路透/密西根大学美国7月消费者信心指数终值为72.3(路透调查预估为72.0),初值为72.0.[ID:nSB1693108]7月终值降至年内最低水准,此后油价守住升幅.

美国经济增长迟滞令一些分析师和市场人士预计,美联储将拿出更多经济刺激措施,此举可能将打压美元.

美国商务部周五公布,第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长1.5%(预估为增长1.5%),第一季为增长2.0%.[ID:nSB1692872]第二季经济增长放缓一如预期,为美联储增加刺激措施保留了可能性.

"第二季经济增长1.5%可能更难使美联储再次放宽政策,但至少没有排除这种可能性,"纽约Again Capital LLC合伙人John Kilduff称.

"放宽政策的前景将有利于原油,其他商品和股市,"他补充说.

汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB涨0.73%.

叙利亚局势动荡,以及西方大国与伊朗就伊朗核计划的紧张局势持续增加油市的不确定性.

伊朗紧张局势及各大央行将持续印钞的预期,使分析师在路透月度调查中预计,2013年布兰特和美国原油期货均价将上涨.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 90.13 0.74 0.8% 89.13 90.45 199,127 233,400

10月原油 90.42 0.75 0.8% 89.41 90.73 41,240 35,528

8月RBOB汽油 2.8878 0.0740 2.6% 2.8145 2.8905 15,571 27,093

9月RBOB汽油 2.7967 0.0597 2.2% 2.7329 2.8000 50,725 59,443

8月取暖油 2.8895 0.0210 0.7% 2.8635 2.8942 12,749 24,976

9月取暖油 2.8905 0.0211 0.7% 2.8650 2.8950 44,181 60,358

ICE合约

9月布兰特 106.47 1.21 1.1% 105.02 106.60 179,814 218,010

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 395,111 378,604 549,988 1,395,059 -5,793

汽油 111,702 131,532 141,558 262,480 -4,963

取暖油 107,273 145,061 140,691 302,745 -1,588(完)