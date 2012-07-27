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市场报道 | 2012年 7月 28日 星期六 04:50 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元升至10周高位,因对欧美央行行动的预期升温

路透多伦多7月27日电---加元兑美元周五升至10周高位,因对欧洲央行将采取行动应对欧债危机的预期升温,且市场寄望美联储将出台进一步刺激措施.

德国总理梅克尔与法国总统奥朗德称,必须尽快落实上次欧盟峰会的关键决策,将坚决尽一切所能来扞卫欧元.[ID:nSB1692962]之后,市场人气获得进一步提振.

加元/美元CAD=D4收报1.0045加元或0.9955美元,盘中触及1.0035加元高位.周四收报1.0096加元,或0.9905美元.

CanadianForex高级副总裁John Curran表示,在数据显示美国第二季经济成长放缓后,市场也乐观认为美联储将出台新措施刺激经济.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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