〔加拿大汇市〕加元兑美元升至10周高位,因对欧美央行行动的预期升温

修正-欧洲经济：欧盟执委会周三将就债务上升对意大利发出警告
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
路透多伦多7月27日电---加元兑美元周五升至10周高位,因对欧洲央行将采取行动应对欧债危机的预期升温,且市场寄望美联储将出台进一步刺激措施.
德国总理梅克尔与法国总统奥朗德称,必须尽快落实上次欧盟峰会的关键决策,将坚决尽一切所能来扞卫欧元.[ID:nSB1692962]之后,市场人气获得进一步提振.
加元/美元CAD=D4收报1.0045加元或0.9955美元,盘中触及1.0035加元高位.周四收报1.0096加元,或0.9905美元.
CanadianForex高级副总裁John Curran表示,在数据显示美国第二季经济成长放缓后,市场也乐观认为美联储将出台新措施刺激经济.(完)
--编译 李军;审校 于春红
汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
民调显示，德国中左派社会民主党支持率已经超过梅克尔所在的基督教民主党，为2006年以来首次。法国左翼候选人称将联合起来派出单一候选人参加大选，此事或提高法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的胜算。
路透台北2月20日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周一早盘走扬；交易员表示，因20年券殖利率续处于1.79-1.80%较高水准，市场预期10年券殖利率有往上修正压力，加上周三将标债而退出观望，带动殖利率走高。