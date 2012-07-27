〔纽约汇市〕欧元兑美元小幅走强,因臆测欧洲央行将进一步放宽政策

* 欧元兑美元触及三周高位

* 欧洲央行将采取何种举措遏制危机仍不确定

* 美国第二季度GDP数据没有担心的那么疲弱

路透纽约7月27日电---欧元兑美元周五升至三周高位,盘中走势震荡,因市场臆测欧洲央行可能采取进一步行动遏制债务危机蔓延,但由于缺乏细节导致涨势受限.

欧元升至日高,之前彭博新闻报导称,欧洲央行总裁德拉吉将与德国央行总裁魏德曼会晤,讨论包括购买公债在内的遏制欧债危机的数项举措.魏德曼是欧洲央行管委.

但谨慎情绪很快重新主导市场,投资者称,由于德国反对欧洲央行购买公债,欧洲央行将采取何种举措仍不确定.部分分析师还表示,欧元本周录得的三日涨势过度.

在被问及有关德拉吉与魏德曼会晤的报导时,欧洲央行发言人称,德拉吉与欧洲央行管委会晤十分正常,他拒绝进一步置评.

"从基本面而言,存在很多的不确定性,在欧洲央行计划如何压低主权借贷成本方面仍有很多疑问没有答案,"华盛顿Commonwealth Foreign Exchange的首席市场策略师Omer Esiner表示.

"在某种程度上,欧元,股市乃至整个风险资产的涨势有些过度."

欧元兑美元EUR=尾盘报1.2305美元,根据路透数据,盘中升至1.2389美元的高位,此为7月6日以来的最高.欧元兑日圆EURJPY=升0.7%,报96.72日圆.

欧洲央行官员发表的一系列正面的讲话扶助欧元从本周稍早触及的两年低位1.2040美元反弹.

周四,德拉吉表示,欧洲央行将尽全力确保欧元区完整,并保持欧元.周三,欧洲央行管委诺沃特尼称,认为有理由给予欧元区救助基金银行执照.

德国总理梅克尔和法国总统奥朗德周五发表联合声明称,他们"致力于欧元区一体化","决心尽全力保护欧元区".

"他们将不得不在未来某个时间提供支撑,但短期内投资者将不会阻碍欧洲央行和政府采取行动,"新泽西Worldwide Markets的首席市场策略师Joseph Trevisani表示.

欧洲央行将在下周四举行政策会议,决定利率并讨论政策举措选项.央行之前曾在二级市场购买公债压低收益率,现在要求央行再度采取此类行动的压力与日俱增.

本周,欧元兑美元上涨1.5%,为6月10日当周以来的最大周度涨幅.

美元兑日圆JPY=上扬0.5%,报78.56日圆,本周上扬0.2%,之前美国商务部公布的数据显示,美国第二季GDP增长放缓,但降幅符合预期.

部分策略师认为,GDP数据可能不足以促使美国联邦储备理事会(FED,美联储)短期内向经济中注入更多资金.

"GDP数据略强于预期,正好为与市场在美联储下周会议前的想法不谋而合,市场认为,在9月联邦公开市场委员会(FOMC)决定是否推出第三轮量化宽松前,美联储将等待下两个月的就业数据出炉,以令经济经济形势更加明朗,"德意志银行驻纽约的10国集团外汇策略部主干Alan Ruskin表示.

股市上扬提振风险意愿,推动澳元兑美元AUD=升至三个月高位.澳元/美元尾盘上扬0.8%,报1.0479美元.新西兰元兑美元NZD=跳升1%,报0.8094美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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