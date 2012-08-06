《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--8月6日

路透上海8月6日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年8月6日-8月10日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 8/7 深 泰格医药 300347 1,340 37.88 44.05 中投证券 8/10 8/8 沪 龙宇燃油 -- 不超过5,050 -- -- 华泰联合 8/13 8/8 深 顾地科技 002694 不超过3,600 -- -- 国信证券 8/13 8/8 深 长亮科技 300348 不超过1,300 -- -- 招商证券 8/13 8/9 深 金卡股份 300349 不超过1,500 -- -- 国金证券 8/14 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金207.42亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1708214] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 博时信用债 博时基金 工商银行 中国银行、中信建投等 8/9-9/5 纯债债券基金 浙商聚盈 浙商基金 交通银行 浦发银行、东方证券等 8/6-9/14 信用债债券基金 富兰克林国海 国海富兰克林 农业银行 交通银行、国海证券等 8/6-9/7 恒久信用债券基金 华安安心收益 华安基金 邮储银行 中国银行、信达证券等 8/6-9/5 债券基金 信达澳银消费 信达澳银 建设银行 招商银行、银河证券等 8/6-8/31 优选股票基金 泰信中证锐联 泰信基金 工商银行 北京银行、安信证券等 8/6-8/31 基本面400指数分级基金 南方理财14天 南方基金 工商银行 农业银行、民生证券等 8/6-8/10 债券基金 诺德深证300 诺德基金 中国银行 交通银行、长江证券等 8/1-8/31 指数分级基金 鹏华纯债债券基金 鹏华基金 建设银行 农业银行、国信证券等 8/2-8/29 华商中证500 华商基金 工商银行 民生银行、中信证券等 8/1-8/28 指数分级基金 大成中证500 大成基金 中国银行 建设银行、银河证券等 8/6-8/24 沪市ETF联接基金 摩根士丹利华鑫 摩根士丹利华鑫 建设银行 建设银行、交通银行等 7/30-8/24 多元收益债券基金 基金 博时医疗保健 博时基金 中国银行 招商银行、国泰君安等 7/23-8/24 行业股票基金 中证500沪市ETF 大成基金 中国银行 广州证券、国海证券等 7/30-8/17 银华上证50等 银华基金 建设银行 银河证券、广发证券等 7/23-8/17 权重ETF基金 银华上证50等 银华基金 建设银行 建设银行、中国银行等 7/23-8/17 权重ETF联接基金 易方达恒生中国 易 方 达 境内:交通银行 建设银行、瑞银证券等 7/18-8/17 企业ETF联接基金 境外:汇丰银行 (QDII)(ETF联接) 恒生ETF联接基金 华夏基金 境内:中国银行 工商银行、光大证券等 7/18-8/17 (QDII)(ETF联接) 境外:中银香港 华宝兴业资源 华宝兴业 中国银行 农业银行、兴业证券等 7/16-8/17 优选股票基金 华安逆向策略 华安基金 工商银行 交通银行、海通证券等 7/18-8/14 股票基金 建信社会责任 建信基金 农业银行 建设银行、光大证券等 7/16-8/10 股票基金 广发纳斯达克 广发基金 中国银行 建设银行、申银万国等 7/9-8/10 (预定募集规模为60亿元人民币,不包括募集期内认购资金利息) 100指数基金(QDII) 益民核心增长 益民基金 光大银行 农业银行、银河证券等 7/9-8/10 灵活配置混合基金 东吴保本混合基金 东吴基金 农业银行 交通银行、中银国际等 7/11-8/8 (募集规模上限为25亿元,不包括募集期利息) 天弘债券型 天弘基金 工商银行 邮储银行、国泰君安等 7/30-8/7 发起式基金 民生加银红利回报 民生加银 建设银行 招商银行、海通证券等 7/9-8/7 灵活配置混合基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280 30年 记账式国债 8/2-8/6 财政部 150 六个月 贴现国债 8/6-8/8 财政部 300 7年 记账式国债 8/9-8/13 今年第10期七年品种第二次续发 国开行 300 1/3/5/7/10年 固息金融债 周一 今年第28-32期债第二次增发 招商证券 46 三个月 短期融资券 周二 ( 600999.SS ) 鞍钢集团 50 3年 中期票据 周三 ======================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 逆回购到期 合计 20 -- -580 -560 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 武汉钢铁集团 短期融资券 70 周四 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 2.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 隆鑫通用 8,000 6.58 1.93 191.29 207.42 8/1 8/6 泰格医药 1,340 37.88 -- -- -- 8/7 8/10 ========================================================================================(完) --整理 冉莹; 审校 刘昕/边竞