版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 6日 星期一 14:53 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--8月6日

路透上海8月6日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年8月6日-8月10日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日

     8/7       深    泰格医药   300347         1,340       37.88        44.05     中投证券  8/10
     8/8       沪    龙宇燃油     --     不超过5,050        --           --       华泰联合  8/13
     8/8       深    顾地科技   002694   不超过3,600        --           --       国信证券  8/13
     8/8       深    长亮科技   300348   不超过1,300        --           --       招商证券  8/13
     8/9       深    金卡股份   300349   不超过1,500        --           --       国金证券  8/14 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金207.42亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1708214]
  ========================================================================================
  2.基金发行
  ----------------------------------------------------------------------------------------
   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注  

  博时信用债       博时基金      工商银行     中国银行、中信建投等     8/9-9/5
  纯债债券基金

  浙商聚盈         浙商基金      交通银行     浦发银行、东方证券等     8/6-9/14 
  信用债债券基金

  富兰克林国海    国海富兰克林   农业银行     交通银行、国海证券等     8/6-9/7
  恒久信用债券基金

  华安安心收益     华安基金      邮储银行     中国银行、信达证券等     8/6-9/5
  债券基金

  信达澳银消费     信达澳银      建设银行     招商银行、银河证券等     8/6-8/31  
  优选股票基金

  泰信中证锐联     泰信基金      工商银行     北京银行、安信证券等     8/6-8/31 
  基本面400指数分级基金

  南方理财14天     南方基金      工商银行     农业银行、民生证券等     8/6-8/10
  债券基金

  诺德深证300      诺德基金      中国银行     交通银行、长江证券等     8/1-8/31
  指数分级基金

  鹏华纯债债券基金 鹏华基金      建设银行     农业银行、国信证券等     8/2-8/29

  华商中证500      华商基金      工商银行     民生银行、中信证券等     8/1-8/28
  指数分级基金

  大成中证500      大成基金      中国银行     建设银行、银河证券等     8/6-8/24
  沪市ETF联接基金

  摩根士丹利华鑫   摩根士丹利华鑫 建设银行    建设银行、交通银行等     7/30-8/24
  多元收益债券基金 基金

  博时医疗保健     博时基金      中国银行     招商银行、国泰君安等     7/23-8/24
  行业股票基金

  中证500沪市ETF   大成基金      中国银行     广州证券、国海证券等     7/30-8/17  

  银华上证50等     银华基金      建设银行     银河证券、广发证券等     7/23-8/17
  权重ETF基金

  银华上证50等     银华基金      建设银行     建设银行、中国银行等     7/23-8/17
  权重ETF联接基金

  易方达恒生中国   易 方 达 境内:交通银行     建设银行、瑞银证券等     7/18-8/17
  企业ETF联接基金           境外:汇丰银行 
  (QDII)(ETF联接) 

  恒生ETF联接基金  华夏基金 境内:中国银行     工商银行、光大证券等     7/18-8/17 
  (QDII)(ETF联接)           境外:中银香港

  华宝兴业资源     华宝兴业      中国银行     农业银行、兴业证券等     7/16-8/17
  优选股票基金

  华安逆向策略     华安基金      工商银行     交通银行、海通证券等     7/18-8/14
  股票基金  

  建信社会责任     建信基金      农业银行     建设银行、光大证券等     7/16-8/10
  股票基金

  广发纳斯达克     广发基金      中国银行     建设银行、申银万国等     7/9-8/10 (预定募集规模为60亿元人民币,不包括募集期内认购资金利息)
  100指数基金(QDII) 

  益民核心增长     益民基金      光大银行     农业银行、银河证券等     7/9-8/10
  灵活配置混合基金

  东吴保本混合基金 东吴基金      农业银行     交通银行、中银国际等     7/11-8/8 (募集规模上限为25亿元,不包括募集期利息)

  天弘债券型       天弘基金      工商银行     邮储银行、国泰君安等     7/30-8/7
  发起式基金

  民生加银红利回报 民生加银      建设银行     招商银行、海通证券等     7/9-8/7
  灵活配置混合基金
  ========================================================================================
  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间              备注
                 (亿元)  

   财政部         280      30年      记账式国债     8/2-8/6
   财政部         150     六个月     贴现国债       8/6-8/8
   财政部         300       7年      记账式国债     8/9-8/13       今年第10期七年品种第二次续发
   国开行         300   1/3/5/7/10年 固息金融债       周一         今年第28-32期债第二次增发
   招商证券        46     三个月     短期融资券       周二
   (600999.SS)    
   鞍钢集团        50       3年       中期票据         周三
  ========================================================================================
  4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
  --------------------------------------------------
  央票到期     正回购到期    逆回购到期     合计

     20            --          -580         -560
  二.资金投放因素

  1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  发债主体           债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元)

  武汉钢铁集团       短期融资券         70            周四
  
  注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
  =======================================================================================
  2.本周新股资金解冻
  ---------------------------------------------------------------------------------------
   简称    发行量(万股)    发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日

  隆鑫通用   8,000           6.58       1.93          191.29          207.42    8/1    8/6
  泰格医药   1,340          37.88        --             --              --      8/7    8/10
  ========================================================================================(完)

  --整理 冉莹; 审校 刘昕/边竞

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐