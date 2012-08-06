叙利亚银行业在战火中挣扎求存

(本文由路透中文网编译提供)

路透安曼/迪拜8月2日电---随着叙利亚危机从边远乡村蔓延至首都和商业中心，该国银行体系将面临最严峻的考验。

在叙利亚多数地区，银行仍勉强营业，这一方面归功于管理人员的不懈努力，另一方面国民仍需继续存钱，因为找不到更安全的地方安置资产。

而随着反对派武装和政府军之间的战火蔓延至首都大马士革以及叙利亚最大城市、商业中心阿勒颇，该国经济将受到重创，银行业也承受巨大压力。

大马士革经济学家Nabil Sukr在接受采访时称：「阿勒颇局势将损害叙利亚实体经济，因生产中断，原材料无法到达工厂。这样的局面将持续多久？几天？一两周？没人知道。」Sukr曾在世界银行工作。

与叙利亚整体经济相仿，该国银行业也遭到巨大打击，企业贷款或贸易融资已基本停滞，但存取款业务仍在继续。

叙利亚银行业以四家国有银行为主导，另有14家民营金融机构，其中多数是黎巴嫩和其他阿拉伯国家银行的分支机构。而由于国际社会对阿萨德政权的制裁，叙利亚银行业已基本被隔绝在全球金融体系之外。

叙利亚银行业者表示，叙利亚的银行存款额已较危机前的2万亿叙利亚镑(290亿美元)缩水约三分之一，一些公司和个人将资产转移至境外，主要是贝鲁特。

但由于叙利亚镑大幅贬值，银行持有的外币资产受益，因此一些银行去年获利强劲。其中Chambank净利跳增553%。

大马士革的银行业者表示，虽然上月首都战事激烈，但很多银行仍选择继续营业，有时存款额甚至还有所增长，其中一个原因是民众不敢把钱留在家中，害怕被入室洗劫。叙利亚民众表示，他们眼下没有其他选择，只能相信银行。

据称，目前不再有从叙利亚银行大额提款的情况，其中一个原因是，继叙利亚镑去年大幅贬值后，央行近月成功使得汇率企稳，使储户对本币保留了一些信心。

但风险依然存在，若流血冲突进一步打击实体经济，譬如导致恶性通胀或新一轮货币贬值，可能引发银行挤兑，导致银行崩溃或被政府关闭。

Sukr表示，由于民众仍可以买到日用品，因此多数叙利亚人还对国内经济保持一定信心。

目前叙利亚物价大涨，主要是由于民众对战事的恐慌心理，并非持续的高通胀。

但如果阿勒颇冲突持续，并对当地工厂和公司产生广泛影响，叙利亚通胀率可能急剧上升。(完)