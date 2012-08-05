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亚洲 | 2012年 8月 6日 星期一 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--8月6日****

路透8月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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8月6日(一)

0030 澳洲TD-MI通胀指标 7月 -- -0.2%

0130 澳洲网络招聘广告 7月 -- -1.1%

澳洲报纸招聘广告 -- -3.3%

0500 日本领先指标 6月 -- +0.3

同时指标 -- -1.2

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 负31 负29.6

1400 美国就业趋势指数 7月 -- 107.47

2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 7月 -0.50% +1.40%

2245 新西兰劳动力成本指数(较前季) 第二季 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +2.2% +2.1%

2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,705

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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8月3日(五)

0743 意大利Markit服务业PMI 7月 43.0 43.5

0748 法国Markit服务业PMI 7月终值 50.0 --

综合PMI 47.9 --

0753 德国Markit服务业PMI 7月终值 50.3 --

0758 欧元区Markit服务业PMI 7月终值 47.9 --

综合PMI 46.5 --

0828 英国CIPS服务业PMI 7月 51.0 51.5

0900 欧元区零售销售(较上月) 6月 +0.1% 持平

(较上年同期) -1.2% -1.4%

1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增加16.3 增加10

制造业就业岗位(万个) 增加2.5 增加1

民间就业岗位(万个) 增加17.2 增加11

失业率 8.3% 8.2%

平均时薪 +0.1% +0.2%

每周平均工时 34.5 34.5

1400 美国ISM非制造业PMI 7月 52.6 52.0

企业活动指数 57.2 52.1

1430 美国ECRI一周领先指标 7月27日当周 122.2 -- (完)

--编译 艾茂林/李春喜;审校 王兴亚

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