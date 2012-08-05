主要国家经济指标预测--8月6日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透8月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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8月6日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标 7月 -- -0.2%
0130 澳洲网络招聘广告 7月 -- -1.1%
澳洲报纸招聘广告 -- -3.3%
0500 日本领先指标 6月 -- +0.3
同时指标 -- -1.2
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 负31 负29.6
1400 美国就业趋势指数 7月 -- 107.47
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 7月 -0.50% +1.40%
2245 新西兰劳动力成本指数(较前季) 第二季 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,705
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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8月3日(五)
0743 意大利Markit服务业PMI 7月 43.0 43.5
0748 法国Markit服务业PMI 7月终值 50.0 --
综合PMI 47.9 --
0753 德国Markit服务业PMI 7月终值 50.3 --
0758 欧元区Markit服务业PMI 7月终值 47.9 --
综合PMI 46.5 --
0828 英国CIPS服务业PMI 7月 51.0 51.5
0900 欧元区零售销售(较上月) 6月 +0.1% 持平
(较上年同期) -1.2% -1.4%
1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增加16.3 增加10
制造业就业岗位(万个) 增加2.5 增加1
民间就业岗位(万个) 增加17.2 增加11
失业率 8.3% 8.2%
平均时薪 +0.1% +0.2%
每周平均工时 34.5 34.5
1400 美国ISM非制造业PMI 7月 52.6 52.0
企业活动指数 57.2 52.1
1430 美国ECRI一周领先指标 7月27日当周 122.2 -- (完)
--编译 艾茂林/李春喜;审校 王兴亚
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。