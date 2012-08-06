(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的7月30日-8月3日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元CNY=CFXS本周续涨,周二午盘因大量结汇盘涌现人民币大幅走强,但在余下时
间结售汇逐步趋于平衡后涨幅缩窄.周间美联储和欧洲央行决策会议均未出台更多宽松政策,市
场仍等候国内外经济形势变化和进出口贸易数据以寻求方向指引.[CNY/CN-PMF]
公开市场操作:
--中国央行连续六周操作逆回购以"小桶舀水"的方式接济市场,令资金利率渐稳,短期采用降
准进行大面积"灌溉"的必要性减弱,而逆回购与降准交替使用或成为央行未来调节市场利率
的组合工具.
业内人士表示,在微调政策基调下,央行一直未采用降准措施,而是采用滚动进行逆回购的
方式维稳流动性.但从逆回购操作规模和利率上看,央行相对谨慎,市场仍显"紧平衡",但对
逆回购依赖性越来越强,逆回购利率对市场利率的指导意义也愈加凸显.[CN/MMTCN]
债市:
--银行间债市当周现券收益率继续小幅上行,最新PMI数据虽没有明显改善,但仍不乏一些亮
点,对于经济即将触底企稳的预期继续压制债市表现,而新债招标结果不佳亦拖累二级市场,
如果周末政策平静,市场关注点将转向近期公布的7月宏观数据,以判断经济的最新动向.[CN/CN]
票据:
--票据市场转贴利率当周大跌.7月新增信贷投放增长或有限,信贷额度很宽松,依照惯例,银行
纷纷争先买入票据资产以使用信贷额度,加之资金利率从高位逐步回落,均推动转帖利率节节下
行.[CN/CPCN]
股市:
--沪综指.SSEC周初连创41个月收盘低位,证交所新规打压ST股大面积挫跌,证监会稍后的
喊话暂缓投资者悲观情绪,但地产股又紧接着因政策收紧预期而受到重创,进而拖累股指走低.
不过,证监会再度祭出利好,下调交易费用,令股指周五扭转跌势,终结此前六周的下跌累计上
涨.市场将密切关注下周公布的宏观经济数据,以从中寻求指引.[.SSCN]
期市:
--沪铜当周继续震荡下滑,欧元区危机忧虑仍挥之不去,美国经济亦现后继乏力迹象,而美联
储和欧洲央行在货币政策会议中均未推出进一步宽松政策,令市场预期落空,铜价进一步承压,
沪铜主要合约SCFc3周五收报54,300元,较上周五跌360元.[MET/LCN]
黄金:
--黄金价格当周震荡下跌,因美联储及欧洲央行本周会议上并未立即采取刺激经济增长的积极
行动,金价开始获利回吐.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报327.02元,较上周跌
4.83元;期金主要合约SHAUZ2收报329.85元,较上周跌5.45元.(完)
--整理 刘昕/林琦/宿泱韫/边竞/曹巍浩; 审校 黄凯