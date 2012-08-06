(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的7月30日-8月3日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS本周续涨,周二午盘因大量结汇盘涌现人民币大幅走强,但在余下时 间结售汇逐步趋于平衡后涨幅缩窄.周间美联储和欧洲央行决策会议均未出台更多宽松政策,市 场仍等候国内外经济形势变化和进出口贸易数据以寻求方向指引.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行连续六周操作逆回购以"小桶舀水"的方式接济市场,令资金利率渐稳,短期采用降 准进行大面积"灌溉"的必要性减弱,而逆回购与降准交替使用或成为央行未来调节市场利率 的组合工具. 业内人士表示,在微调政策基调下,央行一直未采用降准措施,而是采用滚动进行逆回购的 方式维稳流动性.但从逆回购操作规模和利率上看,央行相对谨慎,市场仍显"紧平衡",但对 逆回购依赖性越来越强,逆回购利率对市场利率的指导意义也愈加凸显.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周现券收益率继续小幅上行,最新PMI数据虽没有明显改善,但仍不乏一些亮 点,对于经济即将触底企稳的预期继续压制债市表现,而新债招标结果不佳亦拖累二级市场, 如果周末政策平静,市场关注点将转向近期公布的7月宏观数据,以判断经济的最新动向.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周大跌.7月新增信贷投放增长或有限,信贷额度很宽松,依照惯例,银行 纷纷争先买入票据资产以使用信贷额度,加之资金利率从高位逐步回落,均推动转帖利率节节下 行.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC周初连创41个月收盘低位,证交所新规打压ST股大面积挫跌,证监会稍后的 喊话暂缓投资者悲观情绪,但地产股又紧接着因政策收紧预期而受到重创,进而拖累股指走低. 不过,证监会再度祭出利好,下调交易费用,令股指周五扭转跌势,终结此前六周的下跌累计上 涨.市场将密切关注下周公布的宏观经济数据,以从中寻求指引.[.SSCN] 期市: --沪铜当周继续震荡下滑,欧元区危机忧虑仍挥之不去,美国经济亦现后继乏力迹象,而美联 储和欧洲央行在货币政策会议中均未推出进一步宽松政策,令市场预期落空,铜价进一步承压, 沪铜主要合约SCFc3周五收报54,300元,较上周五跌360元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周震荡下跌,因美联储及欧洲央行本周会议上并未立即采取刺激经济增长的积极 行动,金价开始获利回吐.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报327.02元,较上周跌 4.83元;期金主要合约SHAUZ2收报329.85元,较上周跌5.45元.(完) --整理 刘昕/林琦/宿泱韫/边竞/曹巍浩; 审校 黄凯