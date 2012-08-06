〔伦敦奥运〕奥运奖牌榜揭示地缘政治变化

(本文由路透中文网编译提供)

记者Simon Robinson/Himanshu Ojha

路透伦敦7月30日电)---在冷战期间，美国与苏联常通过金牌、银牌以及铜牌数量比较相对实力。不过在过去两届夏季奥运会上，已经变成美国与中国的金牌榜首之争。

美国在2004年雅典奥运会上胜过了中国，而四年后中国在家门口反攻成功。许多评论家认为，中美在金牌榜上位置的变化体现了美国的式微以及中国日益增长的经济影响力。

然而，21世纪应该会成为一个多极世界。那么奖牌榜反映了世界大国怎样的变化呢？

要找出这种变化，方法之一是比较七国集团和金砖国家的成就。七国集团由7个富裕国家组成，其中大多为西方发达国家。而金砖国家则由5个发展迅速的发展中国家组成。

在过去的四届奥运会中，由加拿大、法国、德国、英国、意大利、日本和美国组成的七国集团相对金砖国家一直保持着优势。金砖国家由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成。

但是双方之间的差距正在缩小。在1996年的奥运会上，七国集团赢得了所有金牌中的38%，金砖国家仅赢得总金牌中的17%，还不到七国集团的一半。然而在2008年的奥运会上，七国集团赢得总金牌的32%，金砖国家赢得26%。

比较奖牌成就的方法有多种。与比较两个集团获得金牌的百分比一样，我们也要比较两个集团获得奖牌的百分比。具体方法是金牌记3分，银牌记2分，铜牌记1分。

"像这样给奖牌计分能使你从总体上把握(两个集团的)成就，"西布利(Simon Shibli)教授如此说道，他在谢菲尔德哈莱姆大学教体育管理。通过他所称的"市场份额"说法，还可以解释比赛项目的增加。

只有1996年之后的数据才可以得出公平的分析，因为直到这时俄罗斯才重新以独立国家的身份参与奥运会。但是如果我们不那么精细，直接把苏联的成绩当做俄罗斯的来分析的话，那么我们就可以获得对这两个集团的更长时间的对比了。

当路透社记者从1896年雅典奥运会开始回顾现代奥运会奖牌数据的时候，他们发现了一些有趣的趋势。广义地说，你可以把过去的116年分为4个主要时期：

*20世纪上半叶--与当时的现实世界一样，奥运会也被西方国家主宰了。这没什么好惊讶的。在金砖国家中(要知道这个词直到2001年才出现)，经常参加奥运会的只有印度和南非两个国家。

*二战之后的三十年-苏联日益增长的体育实力帮助金砖四国赶上了七国集团。由于中国直到1980年都在拒绝参加奥运会，因此在金砖国家所得的奥运奖牌中，95%以上都是由苏联取得的。

*由于美苏互相抵制在对方举办的奥运会，20世纪80年代的体育赛场缺乏准确的力量体现。现在具体分析清楚，但是排在榜单强两名的国家是很明显的：苏联获得了1980年莫斯科奥运会所有金牌的39%，而美国获得了1984年洛杉矶奥运会所有金牌的37%。

*最近的20年里我们首次见到了金砖四国和七国集团的全力竞赛。苏联的解体意味着俄罗斯重新以一个国家的身份出现，同时中国在1984年重返奥运会之后正以更严肃的态度对待这一赛事。

**中国**

中国是金砖国家近年来发展的主要推动力，事实上也是整个世界发展的驱动力。俄罗斯在2008年的北京奥运会上霸气不再，于是中国超过了式微的俄罗斯，成为这次奥运会上金砖国家中得牌最多的国家。根据西布利教授的说法，中国成为奖牌大赢家一方面是因为中国是主办国，另一方面也是因为国家给运动员提供了大量资源，只为他们能取得奥运荣誉。

西布利教授说，中国在1988年的奥运会上排在奖牌榜第11名一事"被视作国耻。中国在2008年获得的100枚奖牌是用约80亿美元的投资堆起来的。"

根据普华永道(Price Waterhouse Coopers)首席经济学家霍克斯沃斯(John Hawksworth)的观点，从奖牌分布上来讲，金砖国家(BRICS)的体育发展仍落后于其经济增长的速度。

"金砖国家在奥运会上的成绩，远比不上它们以GDP来衡量的经济增长速度，当然，中国是个例外，它在两个领域均发展迅速。"霍克斯沃斯说。

"一部分原因是印度在体育领域成绩不突出。在印度，人们只对板球狂热，曲棍球是印度惟一一个曾经在奥运会中连续佳绩的比赛项目。"

北京奥运会上，印度自1952年以来第一次获得一枚以上的奖牌。

南非也是如此，"他们也有体育文化，但只关注诸如足球，以及橄榄球、板球这些非奥运项目，"霍克斯沃斯说，"所以他们在奥运会上的成绩在金砖国家中并不突出。"

巴西在过去的四届奥运会上获得了更多的奖牌，但是它的奥运成绩仍然落后于其经济增长。巴西现在是世界第六大经济体，但在奥运奖牌榜上，它可从没有排到过那么高的位置。

当然，奥运会的表现从来不会准确反映出经济实力。

澳大利亚在2000年本土举办的悉尼奥运会上，曾高居金牌榜的第四位，它富有且体育实力强劲，但是却很难成为下一代全球超级大国的竞争者。肯尼亚和埃塞俄比亚常常在奖牌榜上排名靠前，但这和它们的经济地位以及政治影响力(贫困、衰弱)毫无关系，更多是因为他们能将地形和基因融合起来，打造出天才长跑选手的非凡能力。

加拿大现在经济繁荣，但是在奥运会上它再也没有取得过上世纪8、90年代的辉煌。

奖牌榜告诉我们的是故事，当你在接下来的几周观看最喜欢的奥运赛事的时候，好好享受运动员的精准、技巧和力量吧，当然也要警惕地缘政治的变化。(完)