(重温稿)〔中国债市〕银行间交易商协会推出资产支持票据,拓宽非金融企业融资渠道

路透上海8月4日电---为拓宽非金融企业融资渠道,中国银行间市场交易商协会出台非金融企业资产支持票据指引.企业可选择公开发行或非公开定向发行方式在银行间市场发行资产支持票据;如选择公开发行方式,应当聘请两家具有评级资质的资信评级机构进行信用评级.

资产支持票据,是指非金融企业在银行间债券市场发行的,由基础资产所产生的现金流作为还款支持的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具.

指引并规定,企业应在资产支持票据发行文件中约定投资者保护机制,包括但不限于:债项评级下降的应对措施;基础资产现金流恶化或其它可能影响投资者利益等情况的应对措施,资产支持票据发生违约后的债权保障及清偿安排等.

同时,要求企业及时披露资产支持票据的交易结构和基础资产,相关机构出具的现金流评估预测报告,资产支持票据存续期内变更募集资金用途等情况.

而在信用评级方面,指引鼓励对资产支持票据采用投资者付费模式等多元化信用评级方式进行信用评级.(完)