(重温稿)〔中国金融〕期货公司资产管理业务办法发布,试点公司净资本需5亿以上

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海8月4日电---中国证监会日前正式发布《期货公司资产管理业务试点办法》,申请资管业务试点的期货公司应当符合净资本达到5亿元人民币以上,最近两次期货公司分类监管评级均不低于B类B级等条件.
期货公司资管业务的投资范围包括:期货、期权及其他金融衍生品;股票、债券、证券投资基金、集合资产管理计划、央行票据、短期融资券、资产支持证券等.
中国证券报周六报导指出,该办法适当降低期货公司分类监管评级方面的试点资格条件.此前的征求意见稿中要求分类监管评级均不低于B类BB级.据统计,中国国际期货、海通期货、国泰君安期货、中证期货、东证期货、广发期货等约17家公司符合首批试点要求.
根据证监会负责人答记者问,除上述条件外,还需要满足至少配备一名专职高管人员和五名以上专职业务人员;近三年合规经营,无违法违规经营记录;要有资管业务的实施方案、管理制度等.
试点办法并规定,期货公司应当对期货资管账户进行单独标识和管理,每日要向监控中心报送期货资管账户和非期货类投资账户的盈亏、净值信息等.
该办法将自9月1日正式实施.中证报并援引市场人士认为,合试点要求的期货公司将于今年9月申报相关材料，首批资管牌照最快将于年内发放.推出资管业务的重要意义在于满足高净值客户的多元化需求,改变目前期货公司几乎仅靠手续费的单一盈利模式,有助于推动期货公司向多元化经营模式转型,培养未来新的盈利增长点.
不过,资管业务正式推出后,无疑将带来行业的分化甚至洗牌,部分投研能力较强的期货公司将在竞争中占据优势,实力较弱的公司将面临更大压力.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。