(重温稿)〔中国证券〕鼓励纯B股公司通过回购和缩股等方式维持上市地位--深交所

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海8月4日电---中国新版上市公司退市制度正式实施后,部分上市公司由于市场成交原因可能触及退市条件.对此深圳证券交易所表态称,鼓励纯B股公司通过大股东增持、公司回购、缩股等方式,维持上市地位.
深交所网站周五稍晚刊登答记者问称,对于纯B股公司因触发市场指标而非财务指标引发退市的,深交所一方面鼓励公司通过大股东增持、公司回购、缩股等方式,维持上市地位;另一方面支持公司选择自愿退市.自愿退市后符合重新上市条件的,会充分考虑历史因素并尊重公司的意愿,安排其重新上市.
"由于B股市场长期不活跃,纯B股公司又缺乏融资功能,股价比较低迷,特别是经营业绩较差的公司,或者股本扩张较快的公司,更容易接近上述退市指标."
近期闽灿坤B(200512.SZ)已连续18个交易日股价低于面值,接近连续20个交易日的退市条件;另外,有三家公司股价也接近面值.目前上述公司已申请停牌.[ID:nSB1702154]而退市恐慌本周亦一度拖累B股重挫.
对于此次退市新制度的实施,先从触发市场指标的公司开始,而有些业绩更差、长期暂停上市的公司现在还没退的情况,深交所解释称,这是因为这两类公司适用的是不同的退市指标,一旦这些绩差股触发连续亏损、净资产、营业收入等退市指标的,也将坚决退市."这是一个退市指标适用先后的问题,不存在不公平的问题."
退市制度保护投资者合法权益方面,深交所表示拟建立"退市整理板",为已决定退市的公司提供特定交易安排,在公司终止上市前给予30个交易日的股票转让时间.
同时,建立重新上市制度,形成公司"能上能下"的良性循环;并允许退市公司自行选择退市后的去向:一是在全国性的场外交易市场内挂牌转让;二是到符合条件的区域性场外交易市场中挂牌转让.(完)
参看详情,请点选深交所网站(here)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。