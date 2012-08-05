(重温稿)〔中国证券〕鼓励纯B股公司通过回购和缩股等方式维持上市地位--深交所

路透上海8月4日电---中国新版上市公司退市制度正式实施后,部分上市公司由于市场成交原因可能触及退市条件.对此深圳证券交易所表态称,鼓励纯B股公司通过大股东增持、公司回购、缩股等方式,维持上市地位.

深交所网站周五稍晚刊登答记者问称,对于纯B股公司因触发市场指标而非财务指标引发退市的,深交所一方面鼓励公司通过大股东增持、公司回购、缩股等方式,维持上市地位;另一方面支持公司选择自愿退市.自愿退市后符合重新上市条件的,会充分考虑历史因素并尊重公司的意愿,安排其重新上市.

"由于B股市场长期不活跃,纯B股公司又缺乏融资功能,股价比较低迷,特别是经营业绩较差的公司,或者股本扩张较快的公司,更容易接近上述退市指标."

近期闽灿坤B(200512.SZ)已连续18个交易日股价低于面值,接近连续20个交易日的退市条件;另外,有三家公司股价也接近面值.目前上述公司已申请停牌.[ID:nSB1702154]而退市恐慌本周亦一度拖累B股重挫.

对于此次退市新制度的实施,先从触发市场指标的公司开始,而有些业绩更差、长期暂停上市的公司现在还没退的情况,深交所解释称,这是因为这两类公司适用的是不同的退市指标,一旦这些绩差股触发连续亏损、净资产、营业收入等退市指标的,也将坚决退市."这是一个退市指标适用先后的问题,不存在不公平的问题."

退市制度保护投资者合法权益方面,深交所表示拟建立"退市整理板",为已决定退市的公司提供特定交易安排,在公司终止上市前给予30个交易日的股票转让时间.

同时,建立重新上市制度,形成公司"能上能下"的良性循环;并允许退市公司自行选择退市后的去向:一是在全国性的场外交易市场内挂牌转让;二是到符合条件的区域性场外交易市场中挂牌转让.(完)

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