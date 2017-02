〔伦敦奥运〕伦敦市长盛赞英国队"无尽的夺金欲望"

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月4日电---伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)高度赞扬了英国军团一日六金的"非凡"成绩。在经历了这样的"超级星期六"之后,英国全国上下都充满了欢腾的气氛。

白天的3枚金牌中的2枚来自赛艇项目,1枚来自自行车赛场。在之后晚间的比赛中,英国队的金牌像变戏法似地一枚枚出现。晚上的3枚金牌分别是埃尼斯(Jessica Ennis)的女子七项全能金牌、卢瑟福德(Greg Rutherford)的男子跳远金牌和法拉(Mo Farah)的男子10,000米跑金牌。

"英国军团无尽的夺金欲望没有显露出丝毫满足的迹象,"约翰逊在发布的一份新闻稿中如此说道。目前英国已经在金牌榜上居于第三,仅落后于美国(26枚)和中国(25枚)。

"运动员们的努力将狂喜带到了伦敦的街道、公园以及千家万户。就算这份欢腾没有传遍世界,它起码已经传遍了英国。"

约翰逊补充说,"过去的一周是非凡的一周,我衷心感谢每一名参与到奥运会中去的运动员。"

"他们给全球几十亿人带来了欢乐,我已经迫不及待想看看他们下周会为我们带来什么了。"

英国的报纸延续了伦敦市长的论调。《星期日泰晤士报》在首页上用"我们最美好的奥运时刻(Our Finest Olympic Hour)"来描述英国队的表现,在标题旁边他们配上了卢瑟福德跳远时在半空飞腾的壮观照片。

《每日电讯报》用"轰动(Sensational)"一词概括了英国队的表现,并在这一词下配上了当日英国队6名金牌得主的照片。

《独立报》的反应则是"那可是实实在在的金牌(That Was Pure Gold)",他们用的副标题是"这是英国奥运史上另一个惊人的日子,我们收获了一枚又一枚金牌(One by one we counted them in on another astonishing day of British Olympic success)"。

《观察家报》使用了"英国最伟大的一天(Britain's Greatest Day)"作为大标题,标题下面配上了身披国旗的埃尼斯的照片。(完)