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亚洲 | 2012年 8月 6日 星期一 06:20 BJT

全球外汇市场8月6日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0130 - 澳洲7月网络和报纸招聘广告

0830 - 欧元区8月Sentix投资者信心指数

1300 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克发表讲话

1400 - 美国7月就业趋势指数

2245 - 新西兰6月劳动力成本指数

2350 - 日本7月外汇储备

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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