《欧洲政经焦点》西班牙朝向欧盟寻求全面救助迈进一小步

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 拉霍伊称将做出对西班牙人民最有利的事
* 消息人士称西班牙准备寻求援助,但首先需要研究附带条件
* 很多分析师认为西班牙请求救助不可避免
* 流动性情况和融资成本仍可控制
路透马德里8月3日电---西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周五为本国向欧盟寻求援助迈进一小步,但表示首先需要看一下附带条件以及援助的形式.
他在去年12月任职以来的首场内阁会后新闻会上发表讲话.就在一天之前欧洲央行(ECB)曾暗示准备购买西班牙和意大利债券,但前提是欧盟救助基金被触发且相关国家已请求援助.
一名消息人士称,数周内西班牙不会决定是否申请.
拉霍伊称准备做对西班牙最有利的事,这比他在周四时的立场迈出一大步.当时拉霍伊在与意大利总理蒙堤出席记者会时,三度拒绝表态是否会寻求救助.
"就像我一直以来一样,我将做出自己认为是对西班牙人民最有利的事情,"拉霍伊周五表示.
他称,"我仍不知道这些措施是什么,"他指欧洲央行总裁德拉吉有关正在研究非传统措施以保卫欧元的言论.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。