《欧洲政经焦点》西班牙朝向欧盟寻求全面救助迈进一小步

* 拉霍伊称将做出对西班牙人民最有利的事

* 消息人士称西班牙准备寻求援助,但首先需要研究附带条件

* 很多分析师认为西班牙请求救助不可避免

* 流动性情况和融资成本仍可控制

路透马德里8月3日电---西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周五为本国向欧盟寻求援助迈进一小步,但表示首先需要看一下附带条件以及援助的形式.

他在去年12月任职以来的首场内阁会后新闻会上发表讲话.就在一天之前欧洲央行(ECB)曾暗示准备购买西班牙和意大利债券,但前提是欧盟救助基金被触发且相关国家已请求援助.

一名消息人士称,数周内西班牙不会决定是否申请.

拉霍伊称准备做对西班牙最有利的事,这比他在周四时的立场迈出一大步.当时拉霍伊在与意大利总理蒙堤出席记者会时,三度拒绝表态是否会寻求救助.

"就像我一直以来一样,我将做出自己认为是对西班牙人民最有利的事情,"拉霍伊周五表示.