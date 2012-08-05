(重温稿)〔路透调查〕台湾7月出口衰退幅度料扩大,CPI年增率料升至2.02%

* 预估中值显示7月出口料较上年同期下滑7.87%(6月下滑3.2%)

* 预估中值显示7月进口料较上年同期下滑5.7%(6月下滑8.4%)

* 预估中值显示7月顺差料为27.36亿美元(6月顺差25.8亿美元)

* 预估中值显示7月CPI年增率料为2.02%(6月为1.77%)

* CPI数据公布时间:8月6日当地时间早上8:30

* 贸易数据公布时间:8月7日当地时间下午4:00

记者 洪淑珍/高洁如

路透台北8月3日电---台湾7月出口料为连续第五个月衰退,受全球需求迟滞拖累,因欧债危机持续上演,中国景气降温;这亦进一步凸显亚洲出口商未来前景严峻.

路透访问14位分析师的预估显示,台湾7月出口料较上年同期下滑7.87%,分析师预测跌幅在3%至16%不等.

台湾6月外销订单为连续第四个月衰退,三大订单区域--中国、美国及欧洲--均呈下滑.

台湾7月进口料亦较上年同期下滑5.7%,上月为意外衰退8.4%,虽是反映大宗商品价格下跌,但也显示出口商对未来需求信心不足,不敢增加采购原料及设备.

7月通货膨胀率料升至2.02%,受食品价格上涨及第一阶段电价调涨因素推升.

通货膨胀升高,达到2%的央行理想水准附近,这将提高央行权衡物价稳定及协助经济的困难度.台湾第二季经济意外较上年同期下滑.

多数分析师预期央行9月会议仍继续聚焦于通膨,维持重贴现率于1.875%不变,但外界已逐渐传出讨论,若外在环境进一步走弱,12月将会降息.(完)