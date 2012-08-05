(重温稿)〔纽约汇市〕美元因就业数据强劲而下跌,欧元因对ECB行动的希望而上涨(更新版)

(新增文末表格)

* 美国非农就业岗位增幅胜预期,但不足以令美联储放松

* 市场人士再度评估欧洲央行购买公债的立场

* 调查显示多数交易商预计美联储会采取更多货币刺激措施

* 投机商在最近一周减少美国多头押注

路透纽约8月3日电---美元周五下滑,因美国7月非农就业岗位增幅大于预期,且对欧洲当局可以控制债务危机的希望令投资人风险意愿抬头,带动欧元录得一个月最大单日升幅.

在美国就业数据公布前,欧元已经上涨,因投资人对周四欧洲央行的声明转趋乐观,该行暗示会进一步支持负债沉重的西班牙和意大利.

美国7月非农就业岗位增幅为五个月最大,但失业率小涨至8.3%,令美联储进一步实施货币刺激措施的前景犹存,这对美元不利.

美联储本周传递出强劲的信号,即如果经济复苏不加快,会有新一轮的重大支撑举措.

尽管上月美国就业市场改善,但根据路透调查,多数交易商仍预计美联储今年会出台又一轮的货币刺激措施,多数交易商预计早至9月.

投资人买入昨日大跌的欧元,市场焦点由欧洲央行没有立即行动转向为更强有力行动打基础的事实.

"欧元和多数非美元货币上涨,因市场扭转了一些昨日欧洲央行声明后引起的最初失望情绪."纽约富国汇市策略部门主管Nick Bennenbroek表示.

"整体而言,本周的重大市场事件产生的结果是利大于弊."

根据路透数据,欧元兑美元EUR=一度升至1.2392美元,尾盘升1.6%,报1.2378美元,为6月底来表现最好的一天.

冒险意愿也提振欧元兑日圆EURJPY=,升2.1%,报97.24日圆.

西班牙周五向寻求外部援助迈进一小步,该国首相拉霍伊为求援打开了大门,不过他表示首先需要看一下附带条件以及援助的形式.[ID:nSB1706940]

商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示,汇市投机商在最近一周将美元多头押注降至5月1日来最低.

但在欧洲央行总裁德拉吉记者会后的仓位调整动作将要到8月10日发布的8月7日收集数据结果中反映出来.

"尽管外汇市场后市无疑将保持不平稳,但我们认为本周的事件仍符合未来数周乃至数月美元和日圆走软,其他10国集团(G10)货币走强的趋势."Bennenbroek表示.

近期欧元高位约1.2390/1.2406美元预计将对欧元构成强劲阻力,投机商和诸如储备经理人等长线投资人将逢高出售欧元,交易商表示.

欧洲央行周四表示未来几周将制定直接买入公债,以稳定部分欧元区国家借贷成本的计划,这令原本预计马上会有行动的投资人失望.

ECB宣布维持利率在0.75%不变,总裁德拉吉在之后的记者会上说,在欧元区国家政府激活救助基金,以购买公债后,欧洲央行才会行动,且任何干预,将取决于受困国家是否提出请求并接受严格的条款及监督.

"同两周前的预期相比,欧洲央行给出了更多的一些东西."野村证券驻纽约汇市策略全球主管Jens Nordvig给客户的报告写道.

"这并不意味着欧债危机结束,但确实更普遍改善了特定欧元区资产和全球风险资产的风险分配."

根据路透数据,美元兑日圆JPY=升0.4%,报78.54日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2385 1.2180 +1.68 -4.33 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.45 78.22 +0.29 +1.96 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 97.17 95.28 +1.98 -2.40 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9700 0.9862 -1.64 +3.46 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5641 1.5514 +0.82 +0.68 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0010 1.0072 -0.62 -1.80 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0569 1.0461 +1.03 +3.36 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2014 1.2008 +0.05 -1.07 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7917 0.7851 +0.84 -4.95 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8186 0.8096 +1.11 +5.16 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.9760 6.0450 -1.14 -0.01 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4077 7.3641 +0.59 -4.27 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6980 6.8051 -1.57 -2.76 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.3060 8.2862 +0.24 -6.82 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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