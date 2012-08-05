〔欧洲金融〕欧洲央行对紧急贷款新决议使希腊暂无破产之虞--报载

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透柏林8月4日电---德国世界报周六报导,欧洲央行暂将希腊从破产边缘挽救回来,使希腊央行可向政府额外提供紧急贷款,保障该国的临时融资需求.
该报称,欧洲央行管理委员会在周四会议上同意,提高希腊央行可以接受的作为紧急贷款担保品的希腊短期国库券上限.
到目前为止,希腊央行只可以接受不超过30亿欧元(37亿美元)本国国库券,作为紧急流动性支持(ELA)的担保品,但该报援引央行消息人士的话称,它已申请将该上限提高至70亿欧元.
报导称,此举应可使希腊政府额外获得40亿欧元资金,从而在欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)决定9月是否拨付下笔援助金前免于破产.
该报称,欧洲央行拒绝置评.(完)
--编译 程琳;审校 吴云凌
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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