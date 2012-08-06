〔金砖国家〕8月3日股汇市收盘纵览

路透8月6日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月3日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.83%,报952.79点.
中国股市:沪综指收高1%.中国证监会宣布再度下调交易费用,并称正在积极协调有关部门研究降低印花税,提振部分买盘进场,令大盘终结此前连续六周的下跌.沪综指.SSEC收报2,132.796点,涨21.614点或1.02%,本周累计上涨0.18%.今日上海A股成交额增至436亿元人民币,上日为417亿元. [.SSCN]
香港股市:收于重要技术支撑位下方,欧洲央行和美联储未积极采取行动,打击了投资者出台更多宽松政策的希望,使其大举离开风险较高资产.恒生指数.HSI日内收低0.1%,不过本周上涨2%,报19,666.2点.恒生国企指数.HSCE下跌0.1%,本周上涨2.8%至9,661. [.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收盘小幅下跌,但整周仍稍微走强.ECB会议结果不如预期令隔夜欧元等非美货币走弱,人民币中间价继续低开,即期汇价亦难有表现,不过交投相对清淡,市场无明确方向.人民币兑美元收盘报6.3727,上日报收于6.3674.[CNY/CN][ID:nSB1706434]
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印度股市:微幅收低录得连续第二日跌势,因市场忧虑夏季旱情打击拖拉机制造商Mahindra & Mahindra以及有农业曝险的银行业者,但大盘跌幅有限,因防御类股劲扬.指标BSE指数.BSESN收低0.15%,报17,197.93点.[.BO][ID:nL4E8J33NG]
印度汇市:印度卢比尾盘反弹收高,因全球风险资产需求复苏,此前意大利和西班牙债券收益率下滑令欧元延续升势.印度卢比兑美元INR=D2收在55.75/76,上日收盘位为55.84/85.[INR/][ID:nL4E8J34H2]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,398.330点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS升3.19%至755.49点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升1.49%至32.0100;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.3%,报39.4625.
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巴西股市:拉丁美洲股市大幅攀升,因数据显示美国7月非农就业数据高于预估,巴西股市重返关键阻力位.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP劲扬3.12%至57,255.22点.[ID:nL2E8J3A8V]
巴西汇市:拉丁美洲货币走高,因数据显示美国7月非农就业数据高于预估,激发对美国经济的希望并促使投资者购买风险资产.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=收高1.12%,至2.0273.[ID:nL2E8J3A8S]
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南非股市:南非综合指数录得17年最高收位,升0.65%,因美国就业数据高于预期提振股票等风险资产投资意愿.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.54%至30,981.21点,为2008年来最高收位.综合指数.JALSH收高0.65%至35,244.22点,盘中一度触及17年纪录高位35,344.18点.[.J][ID:nL6E8J3OSV]
南非汇市:南非兰特兑美元攀升至两周高点,此前美国正面经济数据提振投资者风险意愿.截至1525GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.1523,盘中一度触及8.1470,为7月19日以来最高.[ZAR/][ID:nL6E8J3OKQ](完)
--编译 石冠兰; 审校 程琳