《一周经济焦点》中国经济竭力自保,恐难救世界于水火

* 中国经济料回升,但力度不强

* 中国经济经过30年的两位数增长后正在调整

* 亚欧经济互为支撑

全球经济主编魏伦(Alan Wheatley)

路透伦敦8月5日电---继周五强劲的美国就业报告出炉后,投资者本周将指望一连串中国数据能进一步提振全球经济.但这些数据有可能令人失望.

从周四开始公布的7月数据涵盖从贸易到银行贷款和投资等方方面面,这些数据可能显示中国这个全球第二大经济体充其量正在企稳,而不是强劲反弹.

尽管若经济增长停滞,中国政府有意愿和手段来提供额外的财政和货币刺激措施,但中国观察人士排除了重现2008年底全球金融危机期间大幅扩张信贷来重振经济的可能.

这意味着中国以及与其联系日益紧密的亚洲经济体在克服欧美衰退带来的阻力方面,能贡献的不多.

"在亚洲引发经济放慢的问题主要来自于该地区以外,"野村驻香港亚洲首席分析师苏泊莱曼(Rob Subbaraman)称,"当下对多数亚洲国家来说,欧洲是比美国更大的出口市场,也是该地区的一大投资者."