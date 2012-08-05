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货币新闻 | 2012年 8月 6日 星期一 07:25 BJT

《美国重要政经日程》--8月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1300 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克发表讲话

1500 - 美国农业部(USDA)公布一周谷物和油籽出口检验报告

1500 - 财政部每周例行宣布四周期国库券标售细节

1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期

国库券

2000 - 农业部公布一周作物生长报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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