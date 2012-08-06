〔人民币汇率〕适度贬值对中国货币政策调控的正面影响更多--中证报

路透北京8月6日电---中国证券报周一发表评论称,尽管人民币贬值预期存在或引发短期国际资本外流,但结合当前中国整体经济形势,在人民币贬值和贬值预期较温和的情况下,其所带来的好处,特别是体现在货币政策调控上的正面影响可能更多.

"从提振出口、稳定通胀预期以及货币被动投放下降的角度看,现阶段出现适度的贬值和贬值预期将有力缓解货币调控压力,对目前多少处于两难境地的货币政策来说,未尝不是一件好事."评论称.

文章并称,在中国巨额存量货币仍有待盘活的同时,对于货币放松力度把握至关重要.适度贬值和贬值预期出现可以说恰当其时.适度贬值可增强企业出口竞争力,提振出口,缓解货币政策稳增长压力;其次,有利于央行管理通胀预期.

数据显示,截至2011年末,中国M2(广义货币供应量)与GDP(国内生产总值)的比例高达1.808,不但高于已完成货币化进程的发达国家,如日本的1.723,而且高于同处货币化进程之中的发展中国家,如巴西的0.39.

"最近几个月来,伴随经济增速持续下滑,关于中国步入通缩周期的言论日趋增多.人民币适度贬值将提高进口商品价格,从而有效抑制通缩预期蔓延及其自我实现的可能性."文章称.

值得一提的是,在温和贬值预期下,国际资本虽有外流,但规模仍然可控,这可以从外汇占款数据上得以印证,5、6月份中国新增外汇占款分别为234亿元人民币、491亿元,较往年同期大幅回落.

评论认为,可以预期,随着人民币双向波动、有贬有升的预期成为市场主导,未来外汇占款波动将更加平稳,央行货币调控的主动性、有效性也将由此显着提升.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.

今年7月20日,中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS盘中触及日交易区间下限,为4月中扩大日波幅至1%来首现.[ID:nSB1678938]7月人民币兑美元即期累计跌幅为0.13%.(完)