《汇市简讯》美元/日圆上涨,支撑位在78.34

2357GMT
* 美国公布非农就业岗位数据后,美元/日圆上升,第三轮量化宽松政策仍有可能出台
* 纽约时段高见78.78,在上升途中触发部分停止单,空头回补
* 国际货币市场(IMM)周五数据显示,最近一周日圆净多头升至32,254口,前一周为25,061口
* 美元/日圆仍较受青睐,尽管美元兑其他货币走疲,冒险情绪有所回落
* 在78.85和79.00上方挂有更多停止单,79.00与一目均衡基准线齐平
* 目前支撑位料在78.34(完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌
全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=