〔美股业绩〕宝洁第四季获利超出预期,计划今年回购40亿美元的股票

* 第四季每股盈利0.82美元,超出分析师预估的0.77美元

* 目前计划今年回购40亿美元的股票

* 第一季财测逊于分析师预估,全年财测符合预估

* 加快推进裁员计划

路透8月3日电---全球最大家用产品生产商--宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)公布尽管营收下滑,但季度获利好于预期,该公司正在努力证明其能够实现必要的改善以克服近期出现的一系列问题.

宝洁还宣布了总计40亿美元的股票回购计划.就在数周前,其还表示今年将不会进行股票回购.

周五公布的财报受到密切关注,投资者欲从中寻找宝洁及其领导层如何修复诸多问题的信号,特别是在维权投资者William Ackman插手购入价值约18亿美元的股票之后.

"宝洁是一家伟大的企业,是一只绩优股,并且家喻户晓,但过去两年的业绩表现平平,"Capital Advisors Growth Fund (CIAOX.O)的联席经理Channing Smith说,"其未来两季需要证明给我们看."

宝洁对当前季度的财测逊于华尔街预估,暗示其努力或许还得需要几个月才能彰显效果.

该公司股价周五收盘上涨3.13%,报65.50美元.

宝洁截至6月30日的第四季获利36.3亿美元,合每股盈余(EPS)1.24美元,上年同期分别为25.1亿美元和0.84美元.

核心获利(剔除一次性项目的持续性业务获利)为每股0.82美元,与上年同期持平.这超出公司6月时预估的0.75-0.79美元,以及分析师平均预计的0.77美元.

宝洁表示,今年核心获利料介于每股3.80-4.00美元.分析师平均预期为3.88美元.

对于当前季度,公司预计核心获利在每股0.91-0.97美元之间.分析师平均预期为1.03美元.

裁员计划将提前完成.宝洁计划将5.7万个非生产岗位削减10%,2012会计年度料裁员1,600人,2013年度再裁员4,100人.(完)