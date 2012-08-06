《中国报摘》--其他报纸重要消息8月6日

**上海证券报**

--湖南省政府办公厅近日下发文件称,今后几年内将逐步加大对涉重金属企业的关停、整治整合力度,消减重金属排放总量,"十二五"(2011-2015年)期间湘江重金属污染治理工作须完成项目856个、总投资505亿元人民币.

--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)继续有股东抛售套现.7月31日-8月2日三个交易日内发生五笔大宗交易,成交395.64万股,金额共计5,060.75万元.上述交易折价率均在10%以上,相当于一个跌停板.

--券商上市步伐正在加快.继国信、东方、东兴三家券商陆续递交首次公开发行申请(IPO)后,第一创业也于上周加入排队上市的名单之列.

--近期发行的几款券商集合理财产品说明书显示,管理人将管理费提取模式,由传统的按固定比例提取,修改为按浮动比例提取.业内人士称,此举有望为整个公募基金业收费模式的改革起到一定借鉴作用.

**人民日报**

--中国证券登记结算公司有关负责人日前表示,今年1-7月底,A股新开账户数为367.7万户,销户数为25.7万户,今年新开账户数是销户数的14.3倍,此前有媒体报导股票投资者"销户潮"并不属实.

--财政部财科所研究员赵大全认为,今年上半年大部分省份财政收入增速高于GDP增速,背后深层原因在于占税收总额70%流转税的增速高于GDP的增速.亦有分析认为,这说明结构性减税仍有较大空间,此外要加快政府收支体制改革.

**证券时报**

--据悉,证券业协会与主管中期票据发行的银行间市场交易商协会,正在探讨允许券商担任中期票据独立主承销,根据对各自资质的评估和评级情况,初期近20家券商有望获得独立主承销资格.

--地产业龙头--万科(000002.SZ)200002.SZ对土地市场的研判正在悄然生变.该公司7月份新增六个项目,涉及土地款项及合作价款约30.2亿元,两数据均创今年以来新增项目新高.

**第一财经日报**

--连续三周未有新增IPO预披露文件公布.对此,广州一家知名券商投行负责人表示,目前没有听到IPO要叫停的消息,现在很多公司都在补半年报,补充之后再披露.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/赵红梅; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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