《中国债券市场每日交易备忘》--8月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国农业发展银行至多150亿元人民币三年期固息金融债10:00-11:00招标 昆明钢铁集团5.9亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承 招商证券( 600999.SS )46亿元三个月期短融簿记建档(主体评级AAA),工行和农行等主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部代发233亿元五年期固息地方债129106,票面利率3.13% 长江三峡集团50亿元五年期中票1282272,票面利率4.09% 洛阳钼业( 3993.HK )20亿元五年期中票1282273,票面利率4.94% 海运集团40亿元六个月期超短期融资券011230001,票面利率3.40% 模塑科技( 000700.SZ )2亿元一年期短融041270003,票面利率6.10% ============================================================================== 三、缴款: 财政部280亿元30年期固息国债120013,票面利率4.12% 国家开发银行50亿元一年期固息金融债120228,参考收益率2.9954% 国开行50亿元三年期固息金融债120229,参考收益率3.3849% 国开行60亿元五年期固息金融债120230,参考收益率3.7642% 国开行70亿元七年期固息金融债120231,参考收益率3.9586% 国开行70亿元10年期固息金融债120232,参考收益率4.0607% 扬州中小企业2.18亿元六年期集合债投资人选择权(3+3)1280223,票面利率7.15% 辽通化工( 000059.SZ )10亿元一年期短融 镇江城投集团10亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 武汉水务集团10亿元一年期短融1181346到期兑付,票面利率6.59% 国开行300亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债090208付息,基本利差0.65% 中航工业集团60亿元五年期中票0982108付息,票面利率3.90% 中海发展( 600026.SS )30亿元五年期中票0982109付息,票面利率3.90% 财政部260亿元10年期固息国债100002付息,票面利率3.43% 国开行150亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)100230付息,基本利差0.08% 重庆交通旅游投资集团10亿元七年期固息债1080087付息,票面利率5.18% 嘉兴乍浦建设公司8亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080088付息,票面利率5.70% 华侨城集团20亿元三年期中票1082128付息,票面利率3.39% 国电集团105亿元五年期中票1082129付息,票面利率3.86% TCL集团( 000100.SZ )5亿元三年期中票1082130付息,票面利率4.05% TCL集团15亿元五年期中票1082131付息,票面利率4.61% 进出口银行200亿元五年期固息金融债110314付息,票面利率4.60% 徐工集团20亿元三年期中票1182214付息,票面利率5.62% 农业发展银行66.8亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)070419付息,基本利差0.50% 山西交建开发公司20亿元10年期投资人选择权(5+5)0980123付息,票面利率5.80% 财政部304.4亿元10年期固息债100024付息,票面利率3.28% 福建能源集团10亿元五年期固息债088020付息,票面利率6.18% 华润股份60亿元10年期固息债088021付息,票面利率5.90% 华润股份25亿元15年期固息债088022付息,票面利率6.00% 财政部275.8亿元五年期固息国债090018付息,票面利率2.97% 中电财务公司30亿元五年期固息债092204付息,票面利率4.00% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周一发表评论称,尽管人民币贬值预期存在或引发短期国际资本外流,但结合 当前中国整体经济形势,在人民币贬值和贬值预期较温和的情况下,其所带来的好处,特别是 体现在货币政策调控上的正面影响可能更多.[ID:nSB1707846] --为拓宽非金融企业融资渠道,中国银行间市场交易商协会出台非金融企业资产支持票据 指引.企业可选择公开发行或非公开定向发行方式在银行间市场发行资产支持票据;如选择公 开发行方式,应当聘请两家具有评级资质的资信评级机构进行信用评级.[ID:nSB1707514] --中国人民银行周日称,下半年将继续扩大货币政策微调,并将改进并完善信贷政策,大力 支持实体经济发展. --中国上市公司员工持股计划终于撩开面纱.中国证监会周日公布相关征求意见稿,拟要求 员工持股计划资金来源为现金薪酬,且持股不得低于36个月.[ID:nSB1707892] --国家统计局8/9公布7月工业品价格指数(PPI) (6月为-2.1%) 7月居民消费价格指数(CPI) (6月为2.2%) 1-7月城镇固定资产投资 (1-6月为20.4%) 7月社会消费品零售总额 (6月为13.7%) 7月工业增加值 (6月为9.5%) 7月房地产投资和销售情况月度报告 国家海关8/10公布7月进出口贸易数据 (6月贸易顺差317.3亿美元) 国家统计局8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩/李宏薇; 审校 康熙泽