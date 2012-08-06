《汇市简讯》本地买盘令美元/坡元跌势受阻,怀疑新加坡当局出手干预

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* 美元/坡元承压,因银行间投机客和中长期投资者大举抛售
* 看到本地买盘集中在1.2400附近,新加坡当局很可能在此水平干预
* 欧元/美元未能突破1.2450,进一步遏制美元/坡元跌势
* 目前美元/坡元或将在1.2400-1.2430窄幅区间内整理
* 若跌破1.2400,可能下探1.2347,为4月30日触及的今年低位
* 美元/坡元最新报1.2405-1.2409,波动区间在1.2403-1.2423.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
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