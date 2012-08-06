〔意大利评等〕标普调降15家意大利银行评等,因信贷风险上升(更新版)

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(新增细节)
路透纽约8月3日电---评级机构标普周五对多家意大利银行采取了评级行动,包括下调15家金融机构评级,指因该国经济和银行业的信贷风险上升.
标普在声明中称,"由于意大利可能面临比我们原先预期还要恶劣且漫长的衰退,我们认为意大利银行业受经济中信贷风险冲击的可能性正在上升."
声明指出,"在这种背景之下,问题资产增加以及贷款损失准备金覆盖率降低的双重效应,使得银行更易受信贷损失升高的影响,尤其是在资产担保价值降低的情况下."
在评级行动中,标普将Banca Monte dei Paschi di Siena SpA(BMPS.MI)评级从BBB下调至BBB-,只比垃圾级高出一个级距.
Banca Carige SpA(CRGI.MI)的情况更糟,评级被调降至BB+,失去了BBB-的投资级别.
标普也将受援助的法国-比利时银行Dexia(DEXI.BR)的意大利公共融资分支Dexia Crediop SpA评级从BB-下调至B+.
其他银行评级被确认,包括Mediobanca SpA(MDBI.MI),Intesa Sanpaolo SpA(ISP.MI)和意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)评级为BBB+,均仍是投资级别.(完)
--编译 王翔琼;审校 石冠兰
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。