〔意大利评等〕标普调降15家意大利银行评等,因信贷风险上升(更新版)

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路透纽约8月3日电---评级机构标普周五对多家意大利银行采取了评级行动,包括下调15家金融机构评级,指因该国经济和银行业的信贷风险上升.

标普在声明中称,"由于意大利可能面临比我们原先预期还要恶劣且漫长的衰退,我们认为意大利银行业受经济中信贷风险冲击的可能性正在上升."

声明指出,"在这种背景之下,问题资产增加以及贷款损失准备金覆盖率降低的双重效应,使得银行更易受信贷损失升高的影响,尤其是在资产担保价值降低的情况下."

在评级行动中,标普将Banca Monte dei Paschi di Siena SpA(BMPS.MI)评级从BBB下调至BBB-,只比垃圾级高出一个级距.

Banca Carige SpA(CRGI.MI)的情况更糟,评级被调降至BB+,失去了BBB-的投资级别.

标普也将受援助的法国-比利时银行Dexia(DEXI.BR)的意大利公共融资分支Dexia Crediop SpA评级从BB-下调至B+.

其他银行评级被确认,包括Mediobanca SpA(MDBI.MI),Intesa Sanpaolo SpA(ISP.MI)和意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)评级为BBB+,均仍是投资级别.(完)