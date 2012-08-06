〔美国个股〕美国财政部称将出售AIG股票,从中融资50亿美元(更新版)

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路透华盛顿8月3日电---美国财政部周五称,预计出售美国国际集团(AIG)(AIG.N)股票能从中筹资50亿美元,将政府对这家受助保险商的持股比例下降到55%.

出售AIG股份将为美国财政部带来约3亿美元的获利,此刻正值总统奥巴马谋求连任,并被迫为政府在危机期间动用纳税人资金救助企业的决定辩护.

财政部售股定价为每股30.50美元,较美国政府投资这家公司的盈亏平衡点28.27美元高约6%.

AIG准备购入不超过30亿美元的股票.

是次出售1.639亿股AIG股票之举,将使得政府对其的持股比例从61%降至55%.售股料在下周结束.

AIG在奥巴马和布什政府期间多次接受援助,政府的承诺援助规模高达1,820亿美元.在最近一次售股之后,财政部对AIG的投资约为250亿美元.

财政部聘请超过12家金融机构帮助协调和安排这次售股,包括花旗集团、德意志银行证券、高盛、摩根大通证券、摩根士丹利以及瑞士信贷.

AIG股价周五收升1.62%至31.34美元.(完)