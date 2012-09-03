〔澳洲数据〕8月总体招聘广告经季调后较前月减少2.3%--ANZ

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透悉尼9月3日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)周一公布的调查显示,澳洲8月报纸及网路招聘广告较上月减少2.3%,为连续第五个月下降,显示聘用需求有些疲软.
8月整体就业招聘广告经季节调整后下降2.3%至155,805个,上月下滑0.8%.8月整体就业招聘广告较上年同期减少9.6%.
8月网络招聘广告较上月减少2.1%至149,482个,较上年同期则减少9.0%.报纸招聘广告下滑6.1%,招聘广告从报纸转向网络的长期趋势仍在延续.
"近期招聘广告趋势表明,澳洲就业市场继续趋疲,"澳新银行澳洲经济主管Ivan Colhoun称."最近数月招聘广告略趋减少,加之重组和企业提高生产率导致失业人数增加,可能令失业率进一步小幅上升."
官方8月就业报告将在周四公布,分析师普遍预计当月料将增加5,000个工作岗位.失业率预计为增加0.1个百分点至5.3%.澳洲失业率维持在4.9%和5.3%之间已有一年多.
多数分析师认为今年失业率将随着时间推移而增加,为澳洲央行再度降息提供理由.澳洲央行周二将举行9月政策会议,外界普遍预计将维持3.5%不变.该央行将5月和6月决定降息.
Colhoun称,"虽然澳洲央行似乎暂时希望先评估近期降息对经济的影响,不过我们认为,就业增长慢于理想水平以及失业率持续攀升,将使央行再度温和放宽政策."(完)
--编译 徐文焰;审校 孙茉莉
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