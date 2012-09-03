〔澳洲数据〕8月总体招聘广告经季调后较前月减少2.3%--ANZ

路透悉尼9月3日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)周一公布的调查显示,澳洲8月报纸及网路招聘广告较上月减少2.3%,为连续第五个月下降,显示聘用需求有些疲软.

8月整体就业招聘广告经季节调整后下降2.3%至155,805个,上月下滑0.8%.8月整体就业招聘广告较上年同期减少9.6%.

8月网络招聘广告较上月减少2.1%至149,482个,较上年同期则减少9.0%.报纸招聘广告下滑6.1%,招聘广告从报纸转向网络的长期趋势仍在延续.

"近期招聘广告趋势表明,澳洲就业市场继续趋疲,"澳新银行澳洲经济主管Ivan Colhoun称."最近数月招聘广告略趋减少,加之重组和企业提高生产率导致失业人数增加,可能令失业率进一步小幅上升."

官方8月就业报告将在周四公布,分析师普遍预计当月料将增加5,000个工作岗位.失业率预计为增加0.1个百分点至5.3%.澳洲失业率维持在4.9%和5.3%之间已有一年多.

多数分析师认为今年失业率将随着时间推移而增加,为澳洲央行再度降息提供理由.澳洲央行周二将举行9月政策会议,外界普遍预计将维持3.5%不变.该央行将5月和6月决定降息.

Colhoun称,"虽然澳洲央行似乎暂时希望先评估近期降息对经济的影响,不过我们认为,就业增长慢于理想水平以及失业率持续攀升,将使央行再度温和放宽政策."(完)