更正:〔伦敦奥运〕悲剧,闹剧? 伦敦奥运充斥戏剧性场面

(更正:内文第一个小标下第二段"1998年的汉城奥运会"有误,应改为"1988年的汉城奥运会".)

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Mike Collett-White

路透伦敦8月3日电---奥运会上的失败让人心酸，但是遭遇不公正，无论是真实的还是想象的，都是撕心裂肺的痛苦。

2012年奥运会充满了有争议的裁决：击剑赛场上出现的技术故障，自行车赛后金银牌互换，以及首次有八名羽毛球运动员因有违奥运精神而不是比赛规则被取消比赛资格，引起争议。

搞错国旗的尴尬让朝鲜女足队员愤怒，伦敦奥运期间发生的这些让人记忆深刻的时刻使人们的热情变成了抗议、生气、失望和愤怒。

很多金牌的争夺带有戏剧性效果，韩国女子重剑选手申雅岚（Shin A-lam）女子重剑半决赛结束后瘫坐在击剑场痛哭一个小时，抗议因裁判判罚不公而无缘决赛。

在格拉斯哥足球场上进行的朝鲜对哥伦比亚的女足预赛上，赛场的大屏幕上竟把韩国的国旗错当成朝鲜的国旗，而韩国又是朝鲜的仇敌，震怒之下朝鲜女足集体罢赛。

伊朗拳击手阿里·马扎赫瑞（Ali Mazaheri）由于被取消参赛资格愤然冲出拳击场。英国女队在本可以夺金的场地自行车女子团体竞速赛中被取消参赛资格后，队员彭德尔顿（Victoria Pendleton）难以置信的抱住脑袋，随后在采访时强忍住泪水。

“很多运动员和他们的团队都为有可能的结果做好了打算，”英国胡佛汉顿大学运动心理学教授安德鲁·莱恩（Andrew Lane）说，“但是这些非同寻常的判罚却是无法应对的。”

**奥运历史上的戏剧化场面**

就制造戏剧化效果来说，伦敦还不能和以往的奥运会相比。

1988年的汉城奥运会上，韩国拳击手Jung-Il Byun战败后十分愤怒，在拳击台上呆了67分钟不愿离开，组委会决定关掉所有的灯把他留在黑暗中。

然而，历届奥运会的“愤怒之王”还属古巴跆拳道选手马托斯（Angel Valodia Matos），他因在北京奥运会的比赛中治疗时间过长被取消比赛资格，恼羞成怒的他竟一脚踢向主裁判的脸部。

他也因此被终身禁赛。

伦敦奥运会上一些选手的情绪化表现则是出于有理有据的不满。

韩国剑手申雅岚本以为自己已打败对手德国选手海德曼（Britta Heidemann），但裁判在最后时刻把计时器从0秒调整至1秒，而在这1秒之内申雅岚遭到攻击，不幸出局。

如果直接走出击剑场，就意味着她接受了这个结果。她漫长而孤独的等待着申诉结果，时而平静，时而满眼泪水。

申雅岚瘫坐在聚光灯照射的剑道上哭泣的照片成为伦敦奥运会第一周最动人的场景之一。

在开幕式前两天，朝鲜女足因赛方错用韩国国旗愤然离场，返回更衣室，致使比赛延误了一个多小时。

《太阳报》用了一个“Bad Korea Move” 这样一个半开玩笑的标题，尽管把这两个敌对国家的国旗弄错的责任在于组织方。

重量级拳击手马扎赫瑞的抗议虽然时间短，但更激烈。裁判以马扎赫瑞在与对手古巴选手何塞-拉杜埃特-戈麦斯（Jose Larduet Gomez）比赛中不断抱住对手为由，取消了马扎赫瑞的比赛资格，还没等裁判举起对方的手宣布胜利，马扎赫瑞就愤怒地离开拳击场。

“这是串通好的，”这名伊朗选手咆哮着说，“这是设的圈套。”

国际业余拳击协会维护裁判的判决，尽管奥运会其他多场拳击赛结果也备受争议，而且有一名土库曼裁判也因判罚有误而被逐出奥运。

**泪洒拳击场**

也是在拳击项目上，安哥拉代表团团长Antonio Monteiro对该国拳击教练大发雷霆，因为拳击教练忘了让该国唯一的拳击选手、91公斤级选手图姆拜·希尔瓦(Tumba Silva)去进行赛前称重，从而导致该选手自动丧失参赛资格。

“这名运动员伤心欲绝，”Monteiro说，“他哭的像个小孩一样。”

在伦敦发生的这些戏剧性事件中，观众们起了很大作用。

当裁判在难辨胜负的情况下判定韩国柔道选手赵俊浩打败了日本选手海老沼匡时，伦敦ExCel体育场嘘声一片。

被嘘声惊呆了的评委们决定让评审团作仲裁，评审团史无前例地将推翻了比赛结果。

也许其他的运动员可以从被判失败的赵俊浩身上学到一些东西。

尽管他对结果的变化感到很迷茫，但他没有提出异议，也拒绝批判裁判，而是平静地离开了柔道场。

“我以为我已经获胜了，”他说，“我们两个都拿到了铜牌，所以我很高兴。”

在羽毛球女子双打的其中两场比赛中，中国队、印尼队和韩国队的队员为了在之后的淘汰赛中能遇到相对容易的对手而故意输球，这也引起温布利体育馆的观众们震天的嘘声。

这种尴尬的场面很快引起了官方和媒体的注意，最后，这八名运动员被取消了比赛资格。

八名运动员之一的来自中国的于洋向羽毛球管理机构指出，她并没有违反规则，而且她将退出羽坛。

“你们无情地打碎了我们的梦想，”她在腾讯微博中写道，“这也是我最后一次比赛了。再见国际羽联,再见我挚爱的羽毛球。”（完）