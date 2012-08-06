〔伦敦奥运〕“飞鱼”菲尔普斯功成身退

(本文由路透中文网编译提供)

记者 John Mehaffey

路透伦敦8月4日电---带着一脸的满足和轻松的歪笑，菲尔普斯周六最后一次离开了奥运会赛场。他以令人难以望其项背的18枚金牌结束了自己的职业生涯。

来自巴尔的摩的这位男孩为游泳运动重新划定了高度，他的成功超越了所有人的预期，赢得了比很多现代奥运会巨星人物得奖数目还要多一倍的奖牌。

在27岁这一年他将开启一段新的旅途。他已经深深地知道，在这项已经成为他生活全部的运动中，他已经不能再有新的突破了。

“我告诉自己，我绝不希望在30岁的时候还在游泳，”他说。“我有能力做任何我想做的事，我有能力实现我希望实现的目标，而且我设法最好每一件事。现在是时候做其他的事了。”

菲尔普斯是有史以来最多产的男子游泳全能型选手，他从一开始就把目光定得很高。

“没有什么事是不可能的，”他在2008年取得八金后出版的自传《成功无极限》中写道。

“你不能为所有事都划定其极限。你梦想得越多，得到的就越多。当我全神贯注的时候，在这之中会没有任何一件事、一个人能够干扰到我。”

他退役并被载入史册的辉煌功绩，在其他得奖选手的对比中尽显光芒。

**鲍曼的影响**

在仅15岁时就参加2000年悉尼奥运会以来，菲尔普斯一共攒得了22枚奥运奖牌。

田径运动员刘易斯（Carl Lewis）、鲁米（Paavo Nurmi）、体操运动员拉提尼娜（Larisa Latynina）以及游泳运动员施皮茨（Mark Spitz）四人分别赢得过九枚奥运金牌。现已77岁高龄的拉提尼娜还在伦敦赛场上见证了菲尔普斯打破她18枚奥运奖牌纪录的时刻。

在最后一场比赛之后，菲尔普斯被世界性管理机构国际泳联（FINA）授予了一个银质纪念品，奖杯上刻有“史上最伟大的奥林匹克运动员”的字样。这是一个菲尔普斯从未奢望过的称号，他也没想到在周六会有这样的收获。

“我倒是有能力称为有史以来最伟大的游泳运动员，”他说。“我（对教练鲍曼）说，我们在一起能达到这一成就，我很感谢他。”

菲尔普斯自11岁起就在鲍曼的指导下开始了训练，在周六这个时刻，他们之间流露出太多太多的情感来。

“我对他的第一印象就是当孩子们在泳池里玩的时候，他一个人穿着儿童泳衣绕着泳池跑，”鲍曼回忆道。

“现在他有一个真正的人生希望，而当时唯一的希望就是去比赛。我们确实很注重身边的每一个细节。”

“但是他只会注重那一件事，他对外面的世界并不感兴趣。”

**开局不利**

他放弃了在伦敦奥运角逐男子200米自由泳，他在这次目标七金的伦敦奥运会最后旅途上开局不利。上周六，在男子400米混合泳中，他仅排名第四，队友罗切特（Ryan Lochte）夺金。

罗切特过早地被誉为美国泳坛新领军人物。但是随着菲尔普斯开始发力，他的光环逐渐褪色。

在男子200米蝶泳失利之后，菲尔普斯以自己绝对坚强的意志力收复了男子100米蝶泳桂冠。他在转身时还仅仅位列第七。

一天之前，他赢得了男子200米自由泳项目的金牌，成为了世界上第一个在奥运项目上三连冠的男子选手。

“第一场比赛（男子400米混合泳）把压力都带走了，”鲍曼说。“我们说‘既然看起来不太顺，我们还是尽量享受比赛好了’。”

“既然我们在这里，我们还是尽量去游一游。但是，我真心认为这些话让我们放松了一些。他在接力赛中开始找到了感觉，有一种重操旧业的感觉。”

其他几位美国选手也在本周赢得了赞誉。其中就包括17岁的富兰克林（Missy Franklin），她也是一位角逐多个项目的参赛选手，并且将接过菲尔普斯的班，在2016里约热内卢奥运会上继续崭露头角。

“他做的事太不可思议了，”富兰克林说道。“他是那种让人们质疑不可能的人，让人们反思他们到底能做什么，能让自己走多远。”

在被问及如何评价菲尔普斯的事业时，鲍曼说道：“这不仅仅只跟金牌的数量相关，更重要的是其质量。22枚奖牌中就有18枚金牌？两银两铜？世界纪录？你可以全面地看待这些。”

“我只是觉得，这些成就的质量太高了，没有人可以比肩。”

菲尔普斯的赛后生活将以旅游开始，还包括一些代言活动以及大量的休息和放松。

在本周的采访中提到自己不会考虑撤回退役的决定时，菲尔普斯还提到，自己将在赛后和自己的朋友、高尔夫美国大师赛冠军巴巴·沃森（Bubba Watson）一起去打高尔夫。

“巴巴说，我游泳很在行，而高尔夫却外行得很。所以，我可以先和他比比游泳，然后一起去打高尔夫。这将是我在退役后（唯一的）会进行的竞技性游泳了，”菲尔普斯说。（完）