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债券 | 2012年 8月 6日 星期一 10:49 BJT

〔标题新闻〕希腊央行总裁称,关于该国银行体系治理不当和监管不到位的报导实属"诽谤"

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8J355D]

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