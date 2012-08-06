《中国国债发行日程表》--8月6日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ============================================================================ 财政部 280 30年 *4.12% 记账式国债 8/2-8/6 8/8 财政部 150 六个月 *2.4650% 贴现国债 8/6-8/8 8/10 (中标收益率) 财政部 *300 7年 *周三招标 记账式国债 *8/9-8/13 *8/15 (今年第10期七年品种第二次续发) 财政部 -- 5年 -- 记账式国债 8/15 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 8/22 财政部 -- 3/5年 -- 储蓄国债 8月 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 9/5 财政部 -- 3年 -- 记账式国债 9/12 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 9/19 财政部 -- 20年 -- 记账式国债 9/26 财政部 -- 3/5年 -- 储蓄国债 9月 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 10/10 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 10/17 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 10/24 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 11/7 财政部 -- 5年 -- 记账式国债 11/21 财政部 -- 3年 -- 记账式国债 12/5 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12/12 2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ============================================================================ *湖南等六省市 216 3年 周五招标 地方政府债 8/13-8/15 8/17 (9:50-10:30) ============================================================================ *湖南等六省市 221 5年 8/17招标 地方政府债 -- -- ============================================================================ 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完) --整理 冉莹; 审校 边竞
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。