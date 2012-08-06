《中国国债发行日程表》--8月6日

1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ============================================================================ 财政部 280 30年 *4.12% 记账式国债 8/2-8/6 8/8 财政部 150 六个月 *2.4650% 贴现国债 8/6-8/8 8/10 (中标收益率) 财政部 *300 7年 *周三招标 记账式国债 *8/9-8/13 *8/15 (今年第10期七年品种第二次续发) 财政部 -- 5年 -- 记账式国债 8/15 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 8/22 财政部 -- 3/5年 -- 储蓄国债 8月 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 9/5 财政部 -- 3年 -- 记账式国债 9/12 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 9/19 财政部 -- 20年 -- 记账式国债 9/26 财政部 -- 3/5年 -- 储蓄国债 9月 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 10/10 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 10/17 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 10/24 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 11/7 财政部 -- 5年 -- 记账式国债 11/21 财政部 -- 3年 -- 记账式国债 12/5 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12/12 2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ============================================================================ *湖南等六省市 216 3年 周五招标 地方政府债 8/13-8/15 8/17 (9:50-10:30) ============================================================================ *湖南等六省市 221 5年 8/17招标 地方政府债 -- -- ============================================================================ 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完) --整理 冉莹; 审校 边竞