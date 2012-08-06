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债券 | 2012年 8月 6日 星期一 11:39 BJT

《中国国债发行日程表》--8月6日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:  
  
发债主体   规模     期限     票面利率     债券类型      发行时间   上市时间  
       (亿元人民币)  
============================================================================   
 财政部      280     30年     *4.12%     记账式国债      8/2-8/6      8/8
 财政部      150    六个月   *2.4650%     贴现国债       8/6-8/8      8/10
                           (中标收益率)
 财政部     *300      7年    *周三招标   记账式国债     *8/9-8/13    *8/15
                      (今年第10期七年品种第二次续发)
 财政部      --       5年       --       记账式国债       8/15  
 财政部      --      10年       --       记账式国债       8/22 
 财政部      --     3/5年       --        储蓄国债        8月
 财政部      --       7年       --       记账式国债       9/5  
 财政部      --       3年       --       记账式国债       9/12  
 财政部      --      10年       --       记账式国债       9/19 
 财政部      --      20年       --       记账式国债       9/26
 财政部      --     3/5年       --        储蓄国债        9月 
 财政部      --       7年       --       记账式国债       10/10  
 财政部      --       1年       --       记账式国债       10/17  
 财政部      --      10年       --       记账式国债       10/24  
 财政部      --       7年       --       记账式国债       11/7  
 财政部      --       5年       --       记账式国债       11/21  
 财政部      --       3年       --       记账式国债       12/5  
 财政部      --      10年       --       记账式国债       12/12  
  
2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:  
  
发债主体        规模      期限   票面利率     债券类型     发行时间  上市时间  
             (亿元人民币)  
============================================================================ 
*湖南等六省市   216       3年    周五招标    地方政府债   8/13-8/15    8/17
                                (9:50-10:30)
============================================================================
*湖南等六省市   221       5年    8/17招标    地方政府债      --        --
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 注:1、*代表新增  
    2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完)  
  
  --整理 冉莹; 审校 边竞

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