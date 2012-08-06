〔伦敦奥运〕女孩加油!性别差异造成的成绩差距或许能拉近

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月3日电---中国泳将叶诗文在2012伦敦奥运会上的惊人速度，引发了一个问题：男女选手的体育比赛成绩差异，会不会某一天也将消失掉？

叶诗文在本届奥运会上拿到两枚金牌并刷新一项世界纪录。她在女子400米个人混合泳比赛最后50米自由泳阶段，与取得同样项目冠军的男选手成绩不相上下。

还是有很多证据表明性别之间的差异仍然存在，而且自从国际赛事中引入了女子组比赛以来，这种成绩差异就一直存在着。

英国贝德福德大学的John Brewer表示，这一差异将会越来越小--但是仅仅在某些项目上。

**越来越多的女性参与体育赛事**

女性第一次参加现代奥运会实在1900年在巴黎举行的第二届奥运会上。

从此以后，奥运会中女子选手人数越来越多。相比1984年洛杉矶奥运会女子选手占全部参赛选手总数的23%，1964年东京奥运会这一比例是13%，到2012年的伦敦奥运会，女子选手已经构成运动员总人数的45%。

但是，女子选手并没有总是被允许参加与男子选手一样的比赛项目。

Brewer表示，在近几十年女子与男子选手都参加的跑步、跳远或者游泳等国际赛事上，这些成熟的体育项目中两性成绩差距已经稳定了下来。

「但是性别间成绩差距仍在缩小的项目，往往是那些还不够成熟的，比如耐力性比赛--马拉松、万米长跑和长距离游泳，」他说道。

女子选手仅仅是在1984年奥运会以来才被允许参加马拉松比赛，而女子万米长跑则晚至1988年才正式进入奥运会。

刊登在2010年的《体育科学和医学杂志》（Journal of Sports Science and Medicine）上的报告，研究了自1896年第一届现代奥运会以来男女两性选手的世界纪录，发现了这些差距在约1983年以前一直在缩小，其后逐步稳定了下来。

男女世界纪录在所有项目上的平均差距大约有10%，但是浮动范围小至800米自由泳的5.5%，大至跳远项目的18.8%。

专家们指出了男女选手之间重要的生理差异。

**脂肪多肌肉少**

「女选手身体的脂肪含量偏高于男性，这使得她们在水中的浮力大，浮力的增加有时可以提高她们的速度，」美国纽约西奈山医学院的整形外科副教授加尔文（Alexis Colvin）如此说道。

「但在另一方面，脂肪量上升意味着肌肉的量减少，那么力量也会变小，所以浮力方面的优势就被抵消了。」

男性的心脏通常比女性的大，这使他们的每次心跳能输出更多的血液，同时他们的肺在每次呼吸时也能输送更多的氧气。男性在心脏和肺部的优势意味着他们的血液可以给肌肉提供更多的氧气，因此他们比女性更强壮、更有力量。

由于一些项目对女运动员和奥运会来说还比较新，而教练和运动科学家们却已经更了解如何专业地训练、支持和推动女运动员得到世界顶尖水平，意味着女运动员在这些项目中可以缩小与男性的成绩差距。

由于可供研究的男运动员的数据已经累积了很多年，因此支撑训练的科学研究很可能偏向男运动员。如果教练们能够更了解专业女选手如何训练、提高和竞赛的话，他们就能提高女选手们的成绩。

「尽管生物学能说明很多问题，但是我们正越发了解女运动员训练和恢复的最有效方式，」加尔文告诉路透。「有效的方式可以帮助我们克服生理上的差异。」

Brewer认为，那些专门针对女性的训练方法中有许多达到了效果，这就能解释为什么近年来男女选手在某些游泳和赛跑项目上的差距正在迅速缩小。

「但是，尽管一名非常出色的女子选手可以战胜一名一般出色的男子选手，但在最高水平的比赛中，最出色的女子选手是不可能战胜最出色的男子选手的，」他说。「在我看来，很遗憾，男女之间的生理差距是不可能完全消除的。」