《欧洲金融分析》ECB购买短债的支援前景恐造成受援国家难发长债

路透伦敦8月3日电---欧洲央行(ECB)给了投资者一个明确诱因,正激励他们买进较早到期的西班牙与意大利债券,但因此带来的一个风险是,这些国家的长债恐怕将不好卖.

目前这种动态将迫使西班牙与意大利更频繁地向市场融资,从而使得自己比现在还要更受制于投资者情绪的摇摆不定.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉上周四表示,该行祭出的任何新购债措施都将侧重短债,自那时以来,10年期西班牙或意大利公债较这两国两年期公债的收益率(殖利率)之差已经涨了许多.

根据Datastream,在过去的24小时里,西班牙10年期与两年期公债ES10YT=TWEBES2YT=TWEB的利差跳升了近一个百分点,达到310个基点,为至少1990年以来最阔.

意大利需要救援的可能性被认为要低于西班牙,但该国两年期与10年期公债IT10YT=TWEBIT2YT=TWEB的利差也涨到了289个基点,因其长债的表现也开始逊于短债.

这种趋势恐怕至少还会再持续一个月,意味着西班牙和意大利下次标债时,较短期债券的举债成本将较低.

任何控制举债成本的措施都将给这些国家带来短期帮助,但分析师称,当前的趋势有可能使这些国家陷入艰难的融资选择.

"欧洲央行希望降低西班牙和意大利的融资成本,但人们却在对它们施加要求发行更多短债的压力,这将使这些国家未来几年面临偿债难题,"荷兰国际集团驻阿姆斯特丹策略师Alessandro Giansanti称.

"意大利和西班牙发行较长期证券的难度甚至会更大,因为投资者对此类证券的需求减少.此外,投资者将极其密切地关注这些证券组合的偿还期限,并开始要求风险溢价."

Giansanti预计,未来两周,西班牙两年期和10年期债券利差将走阔至350个基点.

**短券发行趋势**

欧债危机从希腊、葡萄牙和爱尔兰延烧至欧元区第三大经济体西班牙,比起近几年西班牙已开始发行更多的短债.

根据西班牙财政部的数据,6月时西班牙的平均到期日已从2011年1月的6.59年降至6.29年.由于自2011年起才有月度数据,而该平均到期日按年则是2004年以来最低水准.

投资人知道长券不是未来欧洲央行买债计画的目标,如果投资人要求要有大幅溢价才肯买进长券,上述的这种趋势甚至会更加明显.

西班牙下次标债时间是在9月6日,还有很多的时间可以刺激短券的发行变成更为常态.

"如果短券的融资成本降低,投资者就会需要这种券种,那么,接下来几季,我们就会见到更多的短券发行,"Investec固定收益分析师Brian Barry表示.

西班牙两年和10年券及两年和20年券利差图表,请点选(link.reuters.com/dew79s)

西班牙2007年至今的债券平均到期日和利率图表,请点选(link.reuters.com/gew79s)

**可持续性是关键**

一些固定收益专家,如法国兴业银行的策略师Ciaran O'Hagan,指出西班牙和意大利流通债券的存续期并不是最让人担忧的事.

"基本上,存续期越长越好,但投资人更担心的是可持续性,而这点就要看能不能拿到好利率,"他说.

西班牙两年期公债收益率已降至4.05%,比周四的高点低了近1个百分点,且低于7月25日创下的欧元问世以来高点7.18%.意大利两年期公债收益率则从7月高点5.3%降至3.15%.

从借款人的角度来看,目前的收益率肯定较具吸引力,但意大利和西班牙要是因此而决定发行更多短债,那么也可能会带来风险.

"欧洲央行给短债创造了一些空间,目前(西班牙和意大利公债)收益率水准看来是在较能维持的水准,"Rabobank的经济分析师Elwin de Groot说.

"但若是西班牙和意大利因此开始发行短债,他们可能浪费了欧洲央行送的大礼,因为他们会更常进入市场筹资,因而容易面临再融资风险和市场信心转变的影响."(完)