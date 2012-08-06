《中国基金发行日程表》--8月6日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
*国金通用国鑫 国金通用 光大银行 工商银行、华泰证券等 8/13-8/24
灵活配置混合型发起式基金
*博时信用债 博时基金 工商银行 中国银行、中信建投等 8/9-9/5
纯债债券基金
*浙商聚盈 浙商基金 交通银行 浦发银行、东方证券等 8/6-9/14
信用债债券基金
*富兰克林国海 国海富兰克林 农业银行 交通银行、国海证券等 8/6-9/7
恒久信用债券基金
*华安安心收益 华安基金 邮储银行 中国银行、信达证券等 8/6-9/5
债券基金
*信达澳银消费 信达澳银 建设银行 招商银行、银河证券等 8/6-8/31
优选股票基金
*泰信中证锐联 泰信基金 工商银行 北京银行、安信证券等 8/6-8/31
基本面400指数分级基金
*南方理财14天 南方基金 工商银行 农业银行、民生证券等 8/6-8/10
债券基金
诺德深证300 诺德基金 中国银行 交通银行、长江证券等 8/1-8/31
指数分级基金
鹏华纯债债券基金 鹏华基金 建设银行 农业银行、国信证券等 8/2-8/29
华商中证500 华商基金 工商银行 民生银行、中信证券等 8/1-8/28
指数分级基金
大成中证500 大成基金 中国银行 建设银行、银河证券等 8/6-8/24
沪市ETF联接基金
摩根士丹利华鑫 摩根士丹利华鑫 建设银行 建设银行、交通银行等 7/30-8/24
多元收益债券基金 基金
博时医疗保健 博时基金 中国银行 招商银行、国泰君安等 7/23-8/24
行业股票基金
中证500沪市ETF 大成基金 中国银行 广州证券、国海证券等 7/30-8/17
银华上证50等 银华基金 建设银行 银河证券、广发证券等 7/23-8/17
权重ETF基金
银华上证50等 银华基金 建设银行 建设银行、中国银行等 7/23-8/17
权重ETF联接基金
易方达恒生中国 易 方 达 境内:交通银行 建设银行、瑞银证券等 7/18-8/17
企业ETF联接基金 境外:汇丰银行
(QDII)(ETF联接)
恒生ETF联接基金 华夏基金 境内:中国银行 工商银行、光大证券等 7/18-8/17
(QDII)(ETF联接) 境外:中银香港
华宝兴业资源 华宝兴业 中国银行 农业银行、兴业证券等 7/16-8/17
优选股票基金
华安逆向策略 华安基金 工商银行 交通银行、海通证券等 7/18-8/14
股票基金
建信社会责任 建信基金 农业银行 建设银行、光大证券等 7/16-8/10
股票基金
广发纳斯达克 广发基金 中国银行 建设银行、申银万国等 7/9-8/10 (预定募集规模为60亿元人民币,不包括募集期内认购资金利息)
100指数基金(QDII)
益民核心增长 益民基金 光大银行 农业银行、银河证券等 7/9-8/10
灵活配置混合基金
东吴保本混合基金 东吴基金 农业银行 交通银行、中银国际等 7/11-8/8 (募集规模上限为25亿元,不包括募集期利息)
天弘债券型 天弘基金 工商银行 邮储银行、国泰君安等 7/30-8/7
发起式基金
民生加银红利回报 民生加银 建设银行 招商银行、海通证券等 7/9-8/7
灵活配置混合基金
注: 1."*"表新增或更新.
2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
大成、工银瑞信、银华.(完)
--整理 冉莹; 审校 张喜良