〔伦敦奥运〕羽毛球男单冠军林丹将补办婚礼,邀请李宗伟和陶菲克

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月5日电---“世界上只有一个林丹，”这是马来西亚名将李宗伟在奥运会羽毛球男单决赛被林丹打败后对这个无法超越的中国一哥简短却有力的评价。

当天温布利体育馆人满为患，这场经典的对决历时79分钟，每得一分都引得观众们的高声欢呼。

李宗伟在与他的老对手对决时拼尽了一切，一心想着为马来西亚争取奥运会的第一枚金牌，然而最终林丹夺冠，奥运会赛场上升起的是五星红旗，奏响的是《义勇军进行曲》。

“今天的金牌就是对我四年来付出的回报，因为我知道如果我想拿这块金牌就必须付出更多的努力，”林丹在以15-21 21-10 21-19的比分取得胜利之后告诉记者们。

“北京奥运会之后，我如果还想拿冠军，就要付出比以前更多的努力。很多优秀的运动员都想拿到这块金牌。今天对我、对我的努力和我做的牺牲来说都是最好的消息。”

这场胜利使林丹成为第一个成功卫冕羽毛球男单奥运冠军的选手，也激励了队友随后勇夺羽毛球男双冠军，使中国史无前例地包揽了奥运会羽毛球项目的所有金牌。

接下来林丹要迎接一再推迟的与谢杏芳的婚礼。今年28岁的谢杏芳曾是羽毛球世锦赛女单冠军，在北京奥运会上摘得银牌。

因林丹为伦敦奥运会备战，婚礼被推迟了很多年，林丹说，婚礼时他会邀请老对手李宗伟以及2004年雅典奥运会冠军陶菲克，他们两人都已证实不会再参加奥运会了。

“我想给老婆一场完美的婚礼，”林丹说。

“我当然会邀请李宗伟和陶菲克，以及其它伟大的选手，当然要取决于他们的时间。”

“我(婚礼)也不收太多礼物，只要一个大红包就好。”他开玩笑说。（完）